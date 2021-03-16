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Gündem Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu hayatını kaybetti
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu hayatını kaybetti

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, yakalandığı yeni tip koronavirüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 13:18:00 -
Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu hayatını kaybetti

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, koronavirüs nedeniyle dün hayatını kaybetti.

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, "1989 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı üyemiz Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu’nu Covid-19 sebebiyle kaybettik. Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Dr. Rengin Börekçi de sosyal medyadan ölüm haberini duyurdu.

Börekçi paylaşımında; "Sevgili Prof.Dr.Mehmet Ergenoğlu hocamızı Covid’19 nedeniyle kaybettik. Yaklaşık 3 aydır yoğun bakımdaydı. Hep bir mucıze bekledik her gün. Ama olmadı.Tanımaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyduğum çok başarılı bir hekım, çok iyi bir insandı. Ailesine ve tanıyan herkese sabır dilerim. Nur içinde yatsın.Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

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