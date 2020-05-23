Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'ndan CHP'ye sert sözler: 'Ne yaptın lan!'

Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Böylece koronavirüs salgını sürecinde tüm dünyada gıpta ile izlediği Türk sağlık sektörü yatırımlarına bir yenisi eklenmiş oldu.

Çam ve Sakura Hastanesi'nin hizmete girmesinin ardından aHaber'e canlı yayın konuğu olarak uzaktan bağlantı ile katılan pandemi sürecinin popüler doktoru Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ise CHP'ye tepki gösterdi.

aHaber sunucusu Banu El'in hazırladığı programda söz alan Çilingiroğlu, ana muhalefet partisi CHP'ye, iktidarın yaptığı yatırımlara yönelik eleştirileri nedeniyle sert tepki gösterdi.

"Her şeyi eleştiriyorlar dünyanın en büyük havalimanı açıldı onu eleştirdiler." diyen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu Antalya'nın CHP'li belediyeler yönetiminde sıkıntı yaşadığını belirterek tepkisini sürdürdü.

CHP'nin Antalya'ya çivi çakmadığını belirten Çilingiroğlu, CHP'li Mustafa Akaydın döneminde organize edilen bira festivali "October Fest"e gönderme yaparak dönemin belediye başkanına sert sözlerle yüklendi.

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu şöyle konuştu:

"October festivali yapıyormuş. Lak, lak içecek ayyaş! Ne yaptın lan! Ne yaptın Antalyama benim? Çivi çakmadı çivi, getirmiş bir tane Atatürk heykeli, koymuş AVM'nin önüne, yaptığı başka bir şey yok, şimdi ne diyecekler, diyecekler ki 'AKP bize para veriyor'. Ben AKP'li değilim ama doğruyu söylemek lazım, terbiyesiz olmamak lazım."