  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Toplumsal cinnetin eşiğinde gençlik! 'Hz. Muhammed'siz Müslümanlık projesi!' Trump’tan Netanyahu’ya Lübnan yasağı! İran’a teşekkür Bakan Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda konuştu Krizden en az etkilenen ülkeyiz İBB'de Deniz Taksi fiyaskosu: 74 milyon gelir için 479 milyon harcandı Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha Balıkesir'de "ballı" ihale skandalı: 22 milyonluk gıda alımı Ağrı'daki bakkala gitti Yaptırım derken silah satmaya devam ediyor Siyonist aşığı AB'den göz boyama Çocukları şiddete programlayan o kanala dur denildi: 7,5 milyon aboneli rezalet kapatıldı! Faciaya ramak kala! Okula saldırı hazırlığı son anda önlendi!
Gündem
Prof. Dr. İsmail Barış: “Okul sosyal hizmeti artık zorunluluk!”

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Barış: “Okul saldırıları, sosyal hizmetin zorunluluğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

Türkiye’de yaşanan iki okul saldırısının ardından önemli uyarılarda bulunan Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Barış, şiddetin önlenmesi için yalnızca bireysel tedbirlerin yeterli olmadığını vurguladı. Prof. Dr. Barış, okul sosyal hizmeti birimlerinin kurulması, silaha erişimin sıkı denetlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Bu iki olay, bize okul sosyal hizmetinin zorunluluk olduğunu göstermektedir. Çünkü sosyal çalışmacı, ailelerdeki silah varlığını, şiddet öyküsünü, ruh sağlığı sorunlarını ev ziyaretiyle tespit edebilecek en yetkin meslek elemanıdır.” dedi. 14 ve 16 Nisan tarihlerinde, 48 saat içinde Türkiye’de iki ağır okul saldırısının yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Barış, “Her iki olay için de İçişleri Bakanlığı ‘bireysel hadise, terör bağlantısı yok’ açıklaması yaptı. Soruşturmalar sürüyor ve yayın yasağı getirildi. Kahramanmaraş’ta eğitime iki gün ara verildi” ifadelerini kullandı.

SİLAHA ERİŞİM VE EV İÇİ GÜVENLİK ZAFİYETİ!

Olayların en dikkat çekici yönlerinden birinin faillerin evdeki silahlara kolayca erişebilmesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Barış, “Bu ciddi bir sorun, evinde silah bulundurma hakkı olan yetişkinler, bu silahlarını evdeki diğer kişilerin bilhassa küçüklerin ulaşamayacağı özel yerlerde mesela çelik kasalarda bulundurmaları gerekir.” diye konuştu.

7/24 KRİZ HATTI VE ACİL EYLEM SİSTEMLERİ ÇAĞRISI

Yalnızca bireysel önlemlerin değil, sistematik çözümlerin de devreye girmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Barış, “Sosyal medya tehditleri ve akran ihbarları için 7/24 kriz hattı kurulmalıdır. Özellikle okullar ve toplu yaşam alanları için acil eylem sistemleri oluşturulmalıdır. Okullara her türlü silahla girişin engellenebilmesi için mekanizmalar kurulmalı ve fiziki güvenlik önlemleri etkinleştirilmelidir” ifadesinde bulundu.

RİSKLİ ÖĞRENCİLERİN ERKEN TESPİTİ İÇİN İZLEME MEKANİZMASI OLMALI

Psikososyal risklerin erken tespitine dikkat çeken Prof. Dr. Barış, “Psikososyal risk taşıyan öğrencilerin zamanında tespit edilebilme için tüm okullarımızda okul sosyal hizmet birimi   kurularak gerekli alt yapı oluşturulmalı ve meslek elemanları olan sosyal çalışmacılar ivedilikle görevlendirilmelidir. Bu birim, her okulda tam zamanlı sosyal çalışmacılar ve psikolojik danışmanlar vasıtasıyla çocukların tamamını bireysel, ailesel, çevresel ve psikolojik yönden izleyerek okul içi akran zorbalığından tutun da her türlü şiddeti engelleme ve asgari düzeye indirmeye çalışmalıdırlar.” şeklinde konuştu.

SOSYAL ÇALIŞMACILARIN ÖNLEYİCİ ROLÜ VE SAHA MÜDAHALESİ ŞART

Sosyal çalışmacıların rolüne özel vurgu yapan Prof. Dr. Barış, “Bu iki olay, bize okul sosyal hizmetinin zorunluluk olduğunu göstermektedir. Çünkü sosyal çalışmacı, ailelerdeki silah varlığını, şiddet öyküsünü, ruh sağlığı sorunlarını ev ziyaretiyle tespit edebilecek en yetkin meslek elemanıdır. Akran zorbalığı, dışlanma gibi riskleri erken fark edip müdahale planları hazırlayıp uygulayabilir böylece ikincil önleme programları ve uygulamaları ile şiddeti önlemeyi gerçekleştirebilirler” görüşünü kaydetti.

YASAL DÜZENLEME VE DİJİTAL DENETİM ÇAĞRISI!

Eğitim ve öğretim kurumlarının en güvenli mekanlar olması için her kesimin bu hususta azami gayreti göstermesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Barış, “Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yitirdiğimiz evlatlarımız ve öğretmenimiz için milletçe yastayız. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yakınlarına ve milletimize sabırlar diliyorum. Son söz olarak da TBMM’de kurulması planlanan Araştırma Komisyonu hızla çalışmalı. Okul sosyal hizmeti yasal zemine kavuşturulmalı, her okula kadro tahsis edilmeli. Şiddeti özendiren dijital platformlar etkin bir şekilde denetlenmelidir.” şeklinde sözlerini tamamladı.

Okul saldırıları sonrası bakanlıklar harekete geçti! 'Aileler de artık...'
Okul saldırıları sonrası bakanlıklar harekete geçti! 'Aileler de artık...'

Gündem

Okul saldırıları sonrası bakanlıklar harekete geçti! 'Aileler de artık...'

Okul saldırıları sonrası Emniyet harekete geçti: 411 gözaltı, 1886 URL’ye engel!
Okul saldırıları sonrası Emniyet harekete geçti: 411 gözaltı, 1886 URL’ye engel!

Gündem

Okul saldırıları sonrası Emniyet harekete geçti: 411 gözaltı, 1886 URL’ye engel!

Sorun, çocuğu yetiştiren iklim…
Sorun, çocuğu yetiştiren iklim…

Gündem

Sorun, çocuğu yetiştiren iklim…

Okul saldırısında can vermişti Zeynep’in görüntüleri yürekleri burktu
Okul saldırısında can vermişti Zeynep’in görüntüleri yürekleri burktu

Gündem

Okul saldırısında can vermişti Zeynep’in görüntüleri yürekleri burktu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hizipsavar

her okula polis güvenlik değil psikolog verin. sorunlu öğrencileri tespit tedavi ve yönelendirme için
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23