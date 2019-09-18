0553 313 94 23

Prof. Dr. Haşmet Hanağası: Türkiye'de alzaymır artıyor

Prof. Dr. Haşmet Hanağası,"Türkiye'de 800-900 bin civarında demanslı hasta ve bunların üçte ikisinin alzaymır hastası olduğu düşünüyoruz. Şu an 65 yaş üstü nüfusumuz 7 milyonun üzerinde ve bu sayı çok hızlı bir şekilde artıyor." dedi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 14:59
Prof. Dr. Haşmet Hanağası: Türkiye'de alzaymır artıyor

Türkiye Alzheimer Derneği tarafından, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Şişli Belediyesi Alzheimer Gündüz Bakımevi'nde hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldiği toplantı düzenlendi. Hastalık ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler paylaşılan toplantıda Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Türkiye Alzheimer Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Murat Emre, Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası, Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başar Bilgiç, Türkiye Alzheimer Derneği Başkan Yardımcısı Ayşin Ekşioğlu, Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Işın Baral Kulaksızoğlu ve Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nil Tekin katıldı. 

Toplantıda açılış konuşması yapan Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası, alzaymır ve demans hastalığının ülkede ve dünyada hızla arttığını söyledi. Hanaağası, "Türkiye'de dünyada en hızlı yaşlı nüfusu artan birkaç ülkeden bir tanesi. 65 yaş üstündeki nüfus çok büyük bir hızla artıyor. Dolayısıyla alzaymır ve demans hastalıklarının görülme sıklığı da büyük bir oranda artıyor. Alzaymır hastalığının tanısı kadar bakımı da büyük önem taşıyor." dedi.

Alzaymır ve diğer demans hastalarına tanı konulduktan sonra bakımlarının en iyi şekilde yapılması gerektiğine dikkati çeken, Prof. Dr. Haşmet Hanağası, şöyle konuştu:

"Demans hastaları hastalığın başlangıç döneminde, belirli aralıklarla ziyaret edilerek ve bazı ihtiyaçlarını gidermelerinde yardım edilerek yalnız da yaşayabilirler. Ancak hastalığın ilerlemesiyle birlikte unutkanlık düzeyi kişinin güvenliğini tehlikeye sokacak seviyeye ulaştığında hastaya bakan kişinin 7/24 refakat ve nezareti daha uygun olacaktır. Bu evrede hasta doğru yönlendirme ve teşviklerle sosyalleşebilir, özbakımına ve sağlığına özen gösterebilir, duygu ve düşüncelerini doğru ifade edebilir, yemek pişirme, resim yapma, örgü örme gibi hobilerini gerçekleştirebilir. Ne var ki 7/24 bakım vermekle görevli aile bireyleri genelde bu konuda tam olarak bilgi sahibi olamıyor, bilgi sahibi olsalar bile bu konulara zaman ayıramayabiliyor."

Alzaymır Gündüz Yaşam Evleri'nin önemine değinen Prof. Dr. Hanağası, bu evlerin sosyal bir çevre yaratarak alzaymır hastalarını yaşama bağladığını, kaliteli bir yaşam sürmelerini sağladığını, yapılan etkinliklerle yaşam enerjisi verdiğini ve keyifli zaman geçirmelerine imkan tanıdığını aktardı. Hanağası, dünyada her 20 yılda demanslı hasta sayısının iki katına çıktığını ve günümüzde 50 milyon civarında olan hasta sayısının 2050 yılında 150 milyon civarına ulaşacağını söyledi.

Hanağası, şunları kaydetti:

"Alzaymır hastalığı ve diğer demans (bunama) hastalıkları ülkemizde olduğu gibi özellikle hızla yaşlanan toplumlarda sık görülen bir sağlık problemi. Türkiye'de 800-900 bin civarında demanslı hasta ve bunların üçte ikisinin alzaymır hastası olduğu düşünüyoruz. Şu an 65 yaş üstü nüfusumuz 7 milyonun üzerinde ve bu sayı çok hızlı bir şekilde artıyor. Türkiye'de 2023 yılında yaklaşık her 10 kişiden bir kişi, 2050 yılında da her 5 kişiden bir kişi 65 yaş üstünde olacak. Dolayısıyla buna karşı hazırlıklı olup yeni politikalar geliştirmek gerekiyor."

Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başar Bilgiç de alzaymır hastalığının erkeklere oranla kadınlarda daha sık görüldüğünü, 65 yaşından sonra her 6 kadından birinin alzaymır hastası olduğunu söyledi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 14:59
  1. Alzheimer
  2. Prof. Dr. Haşmet Hanağası
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    1. İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?'..
    2. İBB önünde büyük protesto
    3. Başkan Erdoğan başkanlığında AK Parti..
    4. Kendini polis olarak tanıtan telefon..
    5. Cezeri adının hikayesi ortaya çıktı
    6. 'Bıçak parası' isteyen doktora ceza
    7. Tarkan Yavaş'tan 'Turnike sistemi'..
    8. Tuzla'daki fabrika yangınında patlama!
    9. Putin, Muhammed bin Selman'la görüştü
    10. Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı..
    11. Ezik ve asosyal iftirasına Ali..
    12. MEB'e AB fonlarından yeni eğitim..
    13. Yunan askerleri hakkındaki soruşturma..
    14. Gençlerbirliği Alanyaspor maçına..
    15. Solak zihniyetin algı operasyonu..
    16. Tekirdağ'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
    17. Afganistan'da intihar saldırısı
    18. Hakkarı'de 'Bıçak parası' alan doktor..
    19. Prof. Dr. Haşmet Hanağası: Türkiye'de..
    20. Bursa zabıtası 80 yaşındaki ninenin..
    21. Rusya'dan Türkiye'ye büyük teklif: Biz..
    22. Kağıthane'de korkutan yangın! 6 katlı..
    23. TÜBİTAK AR-GE personelİ alacak
    24. 'Bozkırın tezenesi' türküleriyle anma..
    25. CHP'li belediye baskı yaptı! Ülkücüler..
    26. ''Teknolojide ileri değilseniz yeni..
    27. İran heyeti, ABD vizesi bugün..
    28. 91 yaşındaki kadına kümeste dehşeti..
    29. ABD'den vatandaşlarına Suudi..
    30. Tuzla'daki fabrika yangını itfaiye..
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler