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Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu: "Erdoğan’ın kararı Yavru Vatan’ın dertlerine derman olabilir"

Resmi Gazete’de yayımlanan Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü oluşturulmasına ilişkin adım ile ilgili değerlendirme yapan Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:38
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu: "Erdoğan’ın kararı Yavru Vatan’ın dertlerine derman olabilir"

Resmi Gazete’de yayımlanan Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü oluşturulmasına ilişkin adım ile ilgili değerlendirme yapan Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, söz konusu kararı "Yavru vatanımızın dertlerine derman olacak, Doğu Akdeniz’de umutlarımızı canlandıran bir model hayata geçiyor" cümleleriyle değerlendirdi.



Son dönemlerde Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden birisi Doğu Akdeniz. Bölgede sadece Rum yönetimi ve Yunanistan ile değil, ABD’den Fransa’ya İtalya’dan İsrail ve Mısır’a kadar oldukça geniş bir ittifaka karşı çıkarlarını korumaya çalışan Türkiye önemli kararlar almaya devam ediyor. Sahadaki askeri varlığını aynı zamanda bürokratik kararlarla güçlendiren Türkiye’nin son hamlesi Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü oluşturulması yönünde oldu. Söz konusu oluşuma yönelik karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve Resmi Gazete’de yayımlandı.



Tarihi bir adım


Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, söz konusu kararı "Kıbrıs’a ilişkin tarihi adımlar atılıyor" şeklinde niteleyerek, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında sahil güvenlik alanında destek ve işbirliği protokolünün onaylanmasının üstünden bir hafta geçmeden Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü oluşturulması son derece önemli" şeklinde konuştu.



"Koordinatörlüğün kurulmasının nasıl bir etkisi olacak?" sorusuna da yanıt veren Kumbaroğlu, şunları söyledi: "Bu koordinatörlükle birlikte Kıbrıs’a ilişkin konularda alınacak kararların hem tüm boyutlarıyla değerlendirileceği hem de çok daha hızlı ve etkin alınabileceği bir yapı oluşturuluyor. Kamu kurum ve kuruluşlarınca KKTC ile yürütülecek her türlü konuya ilişkin iş ve işlemlerde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ile görüş alış verişinde bulunulacak. Koordinatörlük, petrol ve doğal gaz arama ve sondaj çalışmalarında da uluslararası ilişkilerde de söz sahibi olacak.



"Havayı Türkiye lehine çevirebilir"


Koordinatörlüğün özellikle enerji jeopolitiği ve diplomasisinde proaktif girişimleri ve etkin lobi faaliyetlerini desteklemesi ile Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lehine oluşan uluslararası destek koalisyonunu Türkiye ve KKTC lehine çevirmek mümkün. Hatırlanacağı üzere dernek olarak KKTC için ‘Monaco modelini’ önermiş ve Dışişleri ile Savunma alanında Türkiye’ye bağlı bir yapı üzerinde durmuştuk. Bu adımla çok daha kapsamlı bir model hayata geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imza attığı bu karar, Yavru Vatanımızın dertlerine derman olacak, Doğu Akdeniz’de umutlarımızı canlandıran bir model".

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:38
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