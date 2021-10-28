Prof. Dr. Celal Yeniçeri vefat etti
Biga İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Prof. Dr. Celal Yeniçeri vefat etti. Yeniçeri İkindi namazını müteakiben kılınan Cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.
Yeniakit.com.tr
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi, Biga İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Prof. Dr. Celal Yeniçeri vefat etti.
78 yaşındaki Yeniçeri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan Cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.
Prof. Yeniçeri yazdığı dini kitaplarla geniş kitlelere hitap etmişti.
Merhumun başlıca kitapları
- Hukuk-Ahlak-Hikmet-Dil ve Siyaset Yönleriyle Sevginin Kökleri
- Hukuki-Ahlaki-Felsefi Boyutları ve Günceli ile İslam Ailesi ve Ev İdaresi
- Hz. Muhammed'in (SAV) Yaşadığı ve Yön Verdiği Hayat
-Hz. Peygamber’in (SAV) Giyim-Kuşamı, Mutfağı, Getirdiği İlkeleri ve Günümüz
- Hz. Peygamber’in (SAV) Tıbbı Ve Tıbbın Fıkhı
- Hz. Peygamber’in (SAV) Çevreciliği, Spor Etkinlikleri ve Kur’an’da Çevrecilik
Prof. Yeniçeri ardında sevenlerinin hayır dualarını bıraktı