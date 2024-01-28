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Kadın - Aile Prof. Dr. Canan Karatay'dan öngörü herkesi şaşırttı: Limonlu çay içmeyen pişman oluyor! herkes şaşkına döndü
Kadın - Aile

Prof. Dr. Canan Karatay'dan öngörü herkesi şaşırttı: Limonlu çay içmeyen pişman oluyor! herkes şaşkına döndü

Yeniakit Publisher
2024-01-28 03:44:00 - 2024-01-28 03:55:44
Prof. Dr. Canan Karatay'dan öngörü herkesi şaşırttı: Limonlu çay içmeyen pişman oluyor! herkes şaşkına döndü

Limonlu çay sağlık açısından yararlı olduğu düşüncesi ile tüketiliyor. Ayrıca limonlu çayın adeta şok eden yeni faydası daha ortaya çıktı. Öyle ki Canan Karatay da söz konusu içecekle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu. Canan Karatay'ın açıklamaları ile ilgili detaylar…

Limonlu çay sağlık açısından yararlı olduğu düşüncesi ile birçok insan tarafından tüketilebiliyor. Ayrıca limonlu çayın adeta sırrı da ortaya çıktı. Nitekim Canan Karatay da söz konusu içecekle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu. İşte Canan Karatay'ın açıklamaları ile ilgili detaylar…
Limonlu çay sağlık açısından faydalı olduğu düşüncesi ile pek çok insan tarafından sık sık tüketilebiliyor. Öte yandan limonlu çayın adeta sırrı da ortaya çıktı. Nitekim Canan Karatay, limonlu çayın faydalarına değinerek yüksek oranda kafein içeren çayın yanlış tüketildiğinde kan depolarını azaltabildiğini aktardı. Bu nedenle çayı limon katarak içmeyen adeta pişman olabiliyor.

CANAN KARATAY'IN LİMONLU ÇAY İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Limonlu çayın faydalı olduğunu pek çok insan düşünüyor. Öte yandan Canan Karatay da çok miktarda çay tüketen insanların limon katarak içmesini tavsiye ediyor. Nitekim Canan Karatay, limonlu çayın sindirime yararlı olduğunu belirtiyor. Ayrıca C vitamini bakımından zengin olan limon, demir depolarını artırabiliyor. Vücudun gereksinim duyduğu eksikliklerin giderilmesinde faydalı olabiliyor.

Canan Karatay günde en az 2 bardak limonlu çay tüketilmesini tavsiye ediyor. Eğer çay bu şekilde tüketilirse, vücuttaki virüs ve bakterilerin azaltılmasında yardımcı olabiliyor.

Çaya limon katılarak içilmesi, kandaki şeker miktarını dengeleyebiliyor. Böylece obezite gibi sağlık problemlerini önleyebiliyor. Bu sebeple sık sık çay tüketen insanların içerisine limon katmaları tavsiye ediliyor.

LİMONLU SU AÇIKLAMASI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Canan Karatay, limonlu su ile ilgili de bazı açıklamalarda bulunmuştu. Nitekim Canan Karatay, limonlu suyun bağırsakların aktif çalışmasında faydalı olduğunu aktararak sindirimi kolaylaştırmaya yararlı olduğunu belirtmişti. Öte yandan Canan Karatay, limonlu suyun metabolizmayı hızlandırdığına değinmişti.
Not: akşam'a göre: Canan Karatay'ın açıklamalarda bulunduğu limonlu su ve limonlu çayı, alerji etkisi oluşabilecek kişilerin ve farklı bir sağlık rahatsızlığı oluşma ihtimali bulunan kişilerin uzman bir doktora danışarak tüketmeleri önerilir.

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