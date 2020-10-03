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Sağlık Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüse karşı reçete: Sabah akşam bunu yapın
Sağlık

Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüse karşı reçete: Sabah akşam bunu yapın

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hiçbir virüsün alkali denilen ortamda yaşayamadığını belirtip, koronavirüse karşı C ve D vitamini alınması önerisinde bulunurken, sağlık çalışanlarına ise sabah akşam karbonatlı suyla gargara yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 15:03:00 -
Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüse karşı reçete: Sabah akşam bunu yapın

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına önerilerde bulundu.

Salgın hastalıklarda insan temasının önüne geçmek gerektiğini dile getiren Karatay, salgın döneminde vücudun direncinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

"D vitamini yüksek olanlar hastalanmıyor"

Vücudu güçlendiren en önemli vitaminlerin başında D vitamininin geldiğini belirten Karatay, D vitamininin vücutta 100'ün üzerine çıkarılması gerektiğini ifade ederek, söz konusu vitaminin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, hastalıklarla da savaştığının gösterildiğini aktardı.

D vitamininin güneşten de alınabildiğini söyleyen Karatay, hastalıklı kişilerin özellikle virüs ve bakteri enfeksiyonu olanların, D vitamini yüksek olduğu zaman hastalanmadıklarına, hastalansalar da çok hafif atlattıklarına dikkat çekti.

"Akciğerlere birikmiş sıvıyı temizliyor"

2012 yılında C vitamini üzerine yapılan bir araştırmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, söz konusu vitaminin akciğerlere birikmiş sıvıyı temizlediğini gösterdiğini belirterek, "Sağlık çalışanlarımızın ve halkımızın, vücutlarında D ve C vitaminini yüksek tutmalarını her zaman öneriyorum." dedi.

"Sabah akşam bunu yapın"

Hiçbir virüsün alkali denilen ortamda yaşayamadığını da belirten Karatay, "Bütün arkadaşlarıma, sağlık kurumlarında çalışan herkese ve vatandaşlara sabah akşam karbonatlı suyla gargara yapmalarını öneriyorum. El yıkamak, uyku ve sıvı almak çok önemli." dedi.

"Ayda bir yaptırıyoruz"

C vitamininin ağızdan almanın çok önemli olduğu konusuna dikkat çeken Karatay, "Ayda bir mutlaka D vitamini yaptırıyoruz. Bunlar virüslere karşı çok önemli. Deniz ve tuzlu su da çok önemli." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Eyup

Ya kardeşim Türkiye güneşi en çok alan ulkelerden birisi. Milette D vitamini artık taşıyor vücuttan. Bilimsel bir yanı olsa corona Türkiyeye asla uğramamalìydi. Kelle paçadan şimdi bol bol güneşe geçtik. Bazen barutu fazla koyuyorsun gibime geliyor. Çünkü desteksiz sallıyorun.
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