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Sağlık

Prof. Dr. Canan Karatay, şeker ve alzeimerın ilacını açıkladı! "Paranız varsa bol bol yiyin"

Prof. Dr. Canan Karatay, doğal pastırmanın dünyanın en sağlıklı eti olduğunu belirterek, "Pastırma vücuttaki alevlenmeyi ve hastalıkları önler. Yine aynı şekilde pastırma, alzeimer, şeker ve kalp krizini de önler." dedi.

2019-10-20 13:40:00 -
Prof. Dr. Canan Karatay, şeker ve alzeimerın ilacını açıkladı!

Prof. Dr. Canan Karatay, eski ve doğal pastırmaları kast ederek "Paranız varsa bol bol yiyin" açıklamasında bulundu.

Geleneksel pastırmanın zararsız olduğunu belirten Karatay, "Doğal, işlem görmemiş, içine katkı maddesi koyulmamış pastırma dünyanın en sağlıklı etidir. Kırmızı et doğal olduğu zaman sağlıklıdır. Kırmızı etin içinde bulunan yağ da doğal olduğu zaman sağlıklıdır. Yağ ile beraber kırmızı etle birlikte yendiği zaman proteinin vücuda maksimum düzeyde faydası vardır. Pastırmada da hem kırmızı et hem de yağ vardır. İşte bu da doğanın dengesidir. O şekilde insan vücuduna girmesi lazım. Ama içinde katkı maddesi olmayacak. Şimdi üretildiği gibi fabrikalarda üretilmeyecek.

"Şeker ve alzeimerı önler"

Eski ve doğal pastırmadan bahsediyorum. Paranız varsa bol bol yiyebilirsiniz. Pastırma vücuttaki alevlenmeyi ve hastalıkları önler. Yine aynı şekilde pastırma, alzeimer, şeker ve kalp krizini de önler" dedi.

"Enerji içecekleri gençlerimizin zehridir"

Enerji içeceklerinin zararlı olduğuna dikkati çeken Karatay, "Enerji içecekleri gençlerimizin zehridir. Onların ölümüne sebep olur. Sporcularımızın ölümüne sebep oluyor. Bir kutu enerji içeceğinin içindeki yapay şekerler kalp krizi sebebidir. Gençlerimizin ve sporcularımızın erken ölümlerinin sebebi enerji içecekleridir. Tüm bu sebeplerden dolayı enerji içecekleri yasaklanmalıdır. Gençlerimize ve çocuklarımıza yazık olmasın" diye konuştu.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Sevgili Karatay Allah razı olsun çok yararlı sağlıklı beslenme bilgileri veriyorsunuz. Biz emekliler pastırmayı vitrinden seyir edip muhakkak görsel yararlanacağız.
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Kaktus Sydney

Sn Karatay insanlara onemli tavsiyelerdw bulunuyor ancak dogal pastirmayi nerede bulacaksiniz. Burada Turk Bakkali Gima var kasap bolumundeki cocuga sormustum benim icin organik pastirma ve sucuk yapabilir misin dedi ki en az 7 kilodan yapiyoruz Abla; yoksa urunlerin hepsine kimyasal nitrat vs katiyoruz cunku kanunlar boyle sana ozel olursa 7 kilo yapariy dedi. 7 kilo pastirmayi kac ayda tuketiriz bilinmez yaptirmadim....
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