0553 313 94 23

Prof. Dr. Bingür Sönmez Özel Atakent Hastanesi’nde

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.

14 Eylül 2019 Cumartesi 18:12
Prof. Dr. Bingür Sönmez Özel Atakent Hastanesi’nde

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Özel Atakent Hastanesi’nde “Sağlıkta Şiddet” konulu konferans verdi.


Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet gün geçtikçe artıyor. Hekimler, hemşireler ve yardımcı sağlık çalışanları takdir görmenin ötesinde şiddet ile karşı karşıya kalıyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi maksadıyla emsâl çalışmalar yürüten Prof. Dr. Bingür Sönmez, Özel Atakent Hastanesi’nde konferans verdi. Konferansa Yalova İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı, Özel Atakent Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, hastane yönetimi ve hekimler ile avukatlar ve savcılar katıldı. Prof. Dr. Bingür Sönmez konferans öncesinde hastaneyi gezerek hastaları ziyaret etti. Konferans sonunda Prof. Dr. Bingür Sönmez’e plaket takdim eden Kemalettin Akkurt, sağlık çalışanları adına kendisine teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 18:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayarslan: “Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik”
    1. Bayarslan: “Çok pozisyon bulduk,..
    2. M. Kemal'e 'mülteci' dediği için..
    3. Babasıyla aynı kaderi paylaşan şehit..
    4. Konya'da çekiciyle kamyonet çarpıştı:..
    5. Seyir halindeki otomobil alev alev..
    6. Batman’da şehitlere saygı teröre lanet..
    7. Şanlıurfa’da arazi kavgası: 5 yaralı
    8. Sular çekilince binlerce balık telef..
    9. Kurtuluş coşkusu 97. yılında
    10. Türk Yıldızları nefesleri kesti
    11. İstanbul Valisi Yerlikaya'dan,..
    12. 180 kilo patlayıcı madde imha edildi
    13. Yabancı üniversite öğrencileri..
    14. Prof. Dr. Bingür Sönmez Özel Atakent..
    15. İstanbul Esenyurt'ta yangın: Çok..
    16. Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye..
    17. Nihat Özdemir ve Şenol Güneş,..
    18. Aksaray’da şiddetli yağış hayatı felç..
    19. Eski başkanın evlat acısı
    20. Karesi Belediyesi Şehitlik Kavşağını..
    21. Takım elbisesiyle tezgah başına geçip,..
    22. Konya’da kamyonet ile hafriyat kamyonu..
    23. Komşular arkasından "inşallah..
    24. Diyarbakır’da eylem yapan aileler, HDP..
    25. Mezarlıktaki fotokapana çakal ve..
    26. Salihli Belediyespor sezonu kurban..
    27. Türk Kızılay gönüllülerinden..
    28. Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü
    29. Futbol: Süper Lig
    30. İkametgah adres değiştirme nasıl..
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...