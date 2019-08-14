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Prof. Dr. Bektaş: “Doğu Karadeniz’de önümüzdeki yıllarda daha fazla sel ve heyelan yaşayacağız”

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:25
Prof. Dr. Bektaş: “Doğu Karadeniz’de önümüzdeki yıllarda daha fazla sel ve heyelan yaşayacağız”

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgesel iklim değişiminin Karadeniz’in ekolojik dengesini bozarak karada aşırı yaz yağmurları, sel ve heyelanların artışına neden olduğunu söyledi.


Avrupa Birliği Bilim Merkezine göre Karadeniz’in iklim değişikliğine bağlı geleceğinin oldukça kaygı verici olduğunu belirten Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, “Son yapılan bilimsel araştırmalar Karadeniz’in ekolojik dengesinin 1970 yılından itibaren kirlilik, aşırı avlanma ve bölgesel ısınma nedeniyle bozulmaya başladığını ortaya koymuştur. 1995 yılından itibaren ise Karadeniz’in bir bakıma kliması diyebileceğimiz yaklaşık 50 metre derinlikteki ‘Soğuk Ara Kuşağının’ soğutma kapasitesi azalmaya başlamıştır. Bu nedenle bölgesel ısınmanın etkileri daha da belirgin hale gelerek günümüzde Karadeniz’in yüzey sularında mevsim normallerinin üzerinde önemli artışlar oluşmaya başlamıştır” dedi.


Doğu Karadeniz Bölgesinde önümüzdeki yıllarda daha az kar fakat daha fazla yağmur, buna bağlı sel ve heyelan gibi daha fazla doğal afetler yaşanabileceğini vurgulayan Bektaş, “Karadeniz’in 50 metre derinlikte ve 8 dereceden daha soğuk olan‘soğuk ara kuşağı’ soğuk kış mevsimlerinden etkilenmekte ve Avrupa’dan Karadeniz’e giren büyük nehirlerin soğuk suları ile beslenmekteydi. Ancak bu özellik 1995 yılından itibaren bölgesel iklim değişikliği nedeniyle önemli bir şekilde azalmıştır. Bu nedenle ‘Soğuk Ara Kuşağının’ yazın yüzey sularını ısıtma kapasitesi sıfıra yaklaştığından Karadeniz’in yüzey sularında önemli ısı artışları oluşmuştur. Geçmiş yıllara göre daha fazla ısınan Karadeniz’in yüzey suları buharlaşarak yükselmekte, atmosfer dengesini bozarak Doğu Karadeniz’in kuzey yamaçlarına aşırı yaz yağışları bırakmaktadır. Bu nedenle Doğu Karadeniz Bölgesinde önümüzdeki yıllarda daha az kar fakat daha fazla yağmur, buna bağlı sel ve heyelan gibi daha fazla doğal afetler yaşayacağız. Karadeniz’de yaşanan bu olumsuzlukların yanında Karadeniz’e komşu olan ülkelerin bölgesel ısınmaya karşı izleyecekleri politikalar bir bakıma Karadeniz’in geleceğini belirleyecektir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:25
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