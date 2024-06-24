Prof. Boynukalın 14 ilahiyatçıya şeriatı anlattı!

Diamond Tema adlı ahlaksızın, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) iftira attığı skandal yayının ardından laikçi kesim "şeriat" tartışması başlattı.

Tema'nın Efendimiz'e (sav) hakaretinin üzerini örten kesim hep bir ağızdan mukaddesata dil uzattı.

Son olarak Cemil Kılıç ve İhsan Eliaçık'ın başını çektiği 14 ilahiyatçı da "Şeriat İslam demek değildir" başlıklı ortak bir bildiri yayınladı.

İlahiyatçılara cevap Ayasofya Camii eski baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'dan geldi.

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Prof. Boynukalın, şeriatın bizzat İslam demek olduğunu şöyle anlattı:

"Şeriat iki anlamda kullanılır. Birincisi din yani İslam anlamıdır. Buna göre Şeriat ile İslam aynı şeydir. Bu anlamda Şeriatı reddetmek İslam'ı reddetmektir. Şeriatın diğer anlamı ise İslam'ın uygulanan hükümleridir. Namaz, oruç, zekat, hac, abdest, gusül, faiz yasağı, alkol yasağı, zina yasağı gibi pratik hayatla ilgili hükümlerin tamamına Şeriat denir. Bu hükümler İslam'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu anlamda da Şeriatı reddetmek İslam'ın büyük bir kısmını reddetmek anlamına gelir.

İslam'ı tamamen veya kısmen reddetmek mümkün değildir. İslam'a ya tam olarak inanırsınız veya tam olarak reddedersiniz. Tam olarak inanan Müslüman olur, inanmayan ise Müslüman olmaz. İnandığı halde çeşitli sebeplerle hükümleri uygulamayan veya uygulayamayan kişi ise Müslüman kalmaya devam eder, ama eksiklerini gidermek için çabalaması, tövbe etmesi gerekir. Rabbim imandan İslam'dan ayırmasın."