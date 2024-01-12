Prof. Aydal'ın solcuların yayınına çıkma merakı nereden geliyor?
CHP’nin yarı resmi yayın organında Yeniden Refah Partisi adına AK Parti’yi karalayan, eşcinsel sapkınların baş destekçilerinden Ekrem İmamoğlu’nu güzelleyip, Murat Kurum’u hedef alan Prof. Dr. Doğan Aydal’ın, sol görüşlü kanalların yayınına çıkma sevdası sosyal medyanın eleştiri konusu oldu.
Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında kurulacak ittifakı adeta baltalamak ister gibi Habertürk ekranında gündeme getirip, 30 maddelik anlaşmayı aile ve ahlak düşmanlarının linç kampanyasına sebep olacak şekilde sızdıran Prof. Aydal, bugün de CHP’nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de AK Parti’yi karaladı.
Aydal, 30 maddelik anlaşmaya AK Parti’nin sadık kalmadığını iddia etti.
LGBT yasasının çıkmamasından sözde şikayetçi olan Aydal, insanlarla dalga geçer gibi LGBT destekçisi Ekrem İmamoğlu’nu güzelledi.
“Milli Görüşçü” sıfatıyla CHP’lilerin karşısında AK Parti’yi hedef alan Aydal’a tepki yağdı.
Aydal’ın sol görüşlü televizyon kanallarına çıkma merakı da sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
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