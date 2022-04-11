Prof. Aydal uyardı: Türkiye-Rusya ilişkileri her an bozulabilir!

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin uyarılarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Rusya’nın Ukrayna işgalinin, başta Türkiye olmak üzere Karadeniz’de kıyısı olan ülkeler için ciddi problemlere yol açacağını söyledi.

"Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı yasal olmayan bir şekilde ilhakı Ukrayna’ya çok şeyler kaybettirmişti." diyen Prof. Aydal, "Ukrayna, deniz kuvvetlerini güçlendirmek için yaptığı tesislerin yanı sıra Ukrayna Doğalgaz-Petrol şirketi olan NAFTOGAZ Kırım’daki bütün yan kuruluşlarını ve milyarlarca dolarlık ekipmanlarını da Rusya’ya terketmek zorunda bırakılmıştı. Naftogaz, Kırım olayından sonra bile Ukrayna kıta sahanlığı içinde kalan ve Romanya’da keşfedilen 'Neptün' ve Türkiye’nin bulduğu 'Tuna 1' doğalgaz sahasının kuzeyinde 32 ruhsat alanında Doğalgaz araştırması yapıyordu." ifadelerini kullandı.

'Birçok ülkeyi etkileyebilir'

Rusya’nın Azak denizinin bütün kıyılarını işgal ederek Azak denizini Rus denizi yaptığını belirten Aydal, "Bu işgalin ve yeni çizilecek kıta sahanlığı sınır haritasının Ukrayna’yı etkileyen çok önemli yönlerinin yansıra, Karadeniz Kıta sahanlığında, NATO üyesi olan Türkiye, Romanya hatta Bulgaristan olmak üzere Batı yanlısı Gürcistan’ı da etkileyecek pek çok yönü bulunmaktadır. Özellikle Romanya-Rusya; Rusya-Türkiye; Ukrayna-Romanya sınırlarının tartışmalı olacağı düşünülmektedir. Rusya’nın Romanya-Ukrayna arasında bulunan Yılan Adası'nı işgali de bu problemleri daha karmaşık hale getirecektir." dedi.



Prof. Aydal, TPAO ile ortak iş yapan ve belli ruhsat alanlarına sahip Exxon Mobil ve PetroBras şirketlerine verilen ruhsat alanlarının mülkiyetlerinin de değişme ihtimali olmasının, ayrıca düşünülmesi gereken önemli bir konu olduğunu söyledi.

'Türkiye hazırlıklı olmalı'

Türkiye'nin olası sorunlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Prof. Aydal, şunları söyledi:

Yeni harita gerçekleştiğinde, Rusya ile komşu olacağımız sınırlarda sadece doğalgaz, petrol muhtemel alanları sebebiyle değil, balıkçılık konularında da birçok yeni problemin oluşması kaçınılmaz olacaktır. Bazı konularda Ukrayna ile anlaşmak çok kolayken, Rusya ile anlaşmanın kolay olmayacağı rahatlıkla tahmin edilebilir. Başta Cumhurbaşkanımız ve Dış İşleri Bakanlığımız olmak üzere, ilgili bütün yetkililer, çok yakın bir zamanda karşımıza çıkması kaçınılmaz olan bu probleme şimdiden hazırlıklı olmalıdır."

Mevcut Kıta sahanlığı Sınırları

Rus İşgali sonrası oluşacak muhtemel Kıta sahanlığı sınırları

Rusya-Ukrayna işgalinin 25 Mart 2022 tarihli son durum haritası. Harita Al Jazeera tarafından yayınlanmıştır.

Türkiye-TPAO tarafından Karadeniz’de yabancı şirketlere verilen ruhsat alanları