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Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Prof. Dr. Kerem Alkın, "Türkiye'deki bazı çevreler S-400 nedeni ile ambargoya kadar gidecek bir gerginlik bekliyorlardı ama bu beklentileri boşa düştü." diyerek, Dolar'ın TL karşısında neden değer kaybettiğini anlattı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:09
Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü

 Taha Emre Özdemir   Yeniakit.com.tr 

"Dolardaki istikrarlı düşüşün iç siyasetle alakası yok." diyen Kerem Alkın, "Dolar TL kurundaki gerileme dış siyaset ve dünya ekonomisindeki gelişmelerle doğrudan alakalı. Küresel ticaret savaşları nedeni ile dünya ekonomisinin büyüme performansı ve küresel ticaretin performansına yönelik endişeler arttı. Dünyada önde gelen merkez bankaları para politikası ile ilgili tavır değişikliğine gitme kararı aldı." ifadelerini kullandı.

'Yatırımcılar ekonomideki düzelmeyi fark etti'

S-400 gerginliğinden beklentileri olanların boşa düştüğünü hatırlatan Prof. Alkın, şunları söyledi:

"Türkiye'deki bazı çevreler S-400 nedeni ile Türkiye ve ABD arasında belki ambargoya kadar gidecek bir gerginlik yaşanacağını zannediyorlardı. Bunu bekleyenler de boşa düştüler. Yatırımcılar Türkiye Ekonomisi ile ilgili risk algısının değiştiğini hissederek Türk Hisse Senetleri ve Tahvillerine yönelik bir alım süreci başlattılar."

'Turizm ve ihracatta önemli gelişmeler yaşandı'

Turizm ve ihracattaki gelişmelerin de doların değer kaybetmesinde etkili olduğunu vurgulayan Prof. Alkın, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye turizm ve ihracat noktasında da çok kuvvetli gidiyor. Ülkemiz bu iki açıdan ciddi bir döviz geliri elde ediyor. Piyasadaki endişe ve paniğin bitmesi sebebi ile dövize olan talebin önemli ölçüde azaldığı bir sürece girdik. Tüm bu sebeplerin kurlar üzerindeki etkisini görüyoruz."

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:09
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