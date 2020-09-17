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Sağlık Probiyotikler ne işe yarar? Hangi besinlerde bulunur?
Sağlık

Probiyotikler ne işe yarar? Hangi besinlerde bulunur?

Sindirim sistemi başta olmak üzere vücut fonksiyonlarının sağlıklı işleyişi için gerekli olan probiyotikler, aynı zamanda vücudun enfeksiyonla mücadelesinde en etkili olan maddelerden biridir. Peki probiyotikler ne işe yarar? Hangi besinlerde probiyotik bulunur? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-09-17 03:27:00 -
Probiyotikler ne işe yarar? Hangi besinlerde bulunur?

Probiyotikler, bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücudun enfeksiyonla mücadelesinde en etkili olan maddelerden biridir. Uzmanlar, probiyotiklerin ek takviye olarak alınmasını tavsiye eder. Mikro organizma olan probiyotikler sindirim sisteminin sağlıklı işleyişine yardımcı olur. Ayrıca vücut sağlığına inanılmaz etkiler sağlar. İşte probiyotikler ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Probiyotikler ne işe yarar?

Probiyotikler, bağırsak sağlığına iyi gelir. Bağırsakların sağlıklı işleyişine katkı sağlar, bakteri oranını dengeler. Alerji ve egzema gibi hastalıkları önlediği bilinmektedir. Hormonların daha sağlıklı çalışmalasını destekleyen probiyotikler, birçok hastalığı engeller. Kemik ve kas sağlığını korur, kemik ağrılarını dindirir. Ayrıca vücutta ödem veya iltihap birikmesini engeller.

Ancak uzmanlar tarafından tavsiye edilse de fazla tüketildiğinde bazı insanların vücutlarında çeşitli yan etkilere yol açabileceği unutulmamalıdır.

Probiyotikler hangi besinlerde bulunur?

Probiyotikler, en fazla yoğurtta bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, kefir ve yayık ayranı da probiyotik içermektedir. Uzmanlar, bağırsak ve sindirim sorunu yaşayanların bu besinleri tüketmesini tavsiye etmektedir. Probiyotik bakımından zengin olan diğer besinler ise şu şekildedir;

- Lahana
- Pancar
- Bezelye
- Sarımsak
- Soğan
- Pırasa
- Rezene kökü
- Yer elması
- Barbunya
- Mercimek
- Nohut
- Kuru fasulye
- Şeftali
- Elma
- Greyfurt
- Nar
- Muz,
- Karpuz
- Tam buğday ekmeği
- Yulaf

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