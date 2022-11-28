Pritt ve TOÇEV çocukların eğitim hayalleri renklendi

Proje kapsamında, bu yılın temasına uygun olarak ahtapot, yengeç, denizatı, kaplumbağa ve denizaltı gibi su altı dünyası figürlerinden oluşan 5 farklı Pritt karakteri şablonu hazırlandı. Katılımcılardan, evlerinde bulunan yumurta, süt kartonu, kağıt rulo ve pipet gibi ambalaj atıklarını kullanarak şablonlardaki figürleri yapmaları ve Instagram’da paylaşmaları istendi. Böylece atık malzemelerin “ileri dönüşümle” yeniden değerledirilmeye teşvik edilmesi ve çocuklarda sürdürülebilirlik bilincinin artırılması hedeflendi. Çocuklar, projeye birbirinden renkli çalışmalarıyla ve Instagram üzerinden yaptıkları binin üzerinde paylaşımla destek sağladı. “Çocuklar İçin Üretiyoruz” projesi, yapılan iş birliği kapsamında bu yıl İstanbul Akvaryumu’na da yelken açtı. Toplam 75 bin akvaryum ziyaretçisi, Pritt ile su altı dünyasını keşfederken, çocuklar Taş Kağıt Makas Atölyesi ekibi ile birlikte atölye alanında da yeteneklerini konuşturdu, yaptıkları figürleri ise akvaryumda sergileme fırsatı buldu.

Pritt, proje için katılımcıların paylaşımlarıyla belirlenen bağış bedeline ek olarak Fritz Henkel Vakfı vasıtasıyla da TOÇEV’e toplamda 10.000 Euro’luk bir bağış daha gerçekleştirdi. “Çocuklar İçin Üretiyoruz” projesi, böylece geleceğin aydınlık ufuklarına eğitimin rotasından ayrılmadan ilerlemek isteyen küçüklere bir kez daha katkı sağlamış oldu.