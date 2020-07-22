Prime’lılar arabalı sinemayı sevdi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Prime’ın her yaz düzenlediği ve bu yıl pandemi nedeniyle arabalı hale dönüştürülen açık hava sineması etkinliklerinin haziran ve temmuz aylarındaki 8 gösteriminde mekan tamamen doldu



Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre, sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak arabalara taşınan film gösterimleri, uzun süredir sinemadan ayrı kalan izleyicileri güvenli bir ortamda sinemaya kavuşturdu.



Türk Telekom Prime müşterileri, Prime Arabalı Sinema Geceleri’nde ücretsiz olarak Boğaz kıyısındaki Ortaköy Açık İspark’ta çeşitli ikramlar eşliğinde ağırlandı.



Haziran ve temmuz ayları boyunca düzenlenen etkinliklerde Bayi Toplantısı, Aşıklar Şehri (La La Land), 7. Koğuştaki Mucize ve Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe gibi gösterimi yapılan filmlere ilgi yoğun oldu. Prime Arabalı Sinema Geceleri kapsamında gerçekleşen sekiz gösterimde 2 binin üzerinde Prime’lı İstanbul Boğazı’nın eşsiz atmosferinde arabalarında film izledi. Tüm gösterimlerde mekanın kapasitesi tamamen doldu.

