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Ekonomi Prim ödemelerinizi düzenli olarak yapıyor musunuz? Sigortanız eksikse hak kaybı yaşamayın
Ekonomi

Prim ödemelerinizi düzenli olarak yapıyor musunuz? Sigortanız eksikse hak kaybı yaşamayın

Yeniakit Publisher
2023-12-18 14:18:00 - 2023-12-18 14:19:08
Prim ödemelerinizi düzenli olarak yapıyor musunuz? Sigortanız eksikse hak kaybı yaşamayın

Sosyal güvenlik anlamında usulden gerçekleştiremediğiniz ödemeler bazı haklardan yararlanmanıza engel olabiliyor. Sigorta alanında da buna benzer bir durum söz konusu.

Eksik sigorta kavramı, sosyal güvenlik ve sigortacılık alanlarında farklı anlamlar taşıyabilir. Sosyal güvenlik alanında bu kavram çoğunlukla kişinin prim ödemelerini tamamlamaması veya primlerin yetersiz olması ile ortaya çıkar. Böyle bir durumda sağlık hizmetinden yararlanmak mümkün olmayacağı gibi işsizlik yardımı ve emeklilik planlarında da çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir.

Sigortada poliçe ile tanımlanıyor

Sigortacılıkta ise, eksik sigorta terimi daha çok poliçede yer alan kapsamın yetersiz olmasını ifade eder.Hem sosyal güvenlik hem de sigortacılık açısından, eksik sigorta birtakım finansal riskler meydana getirebilir. Her iki alanda da uygun ve tam kapsamlı bir şekilde sigorta yapmak önemlidir.

Eksik Sigorta Orantı Kuralı Nedir?

Kuveyt Türk blog'a göre; Sigorta poliçesi sahiplerinin varlıklarının değeri belirlenirken belli bir oranlama kullanılır. Eksik sigorta orantı kuralı da bu oranlamanın doğru yapılması için kullanılan bir yöntemdir. Bu kural doğrultusunda, sigortalanacak kişinin sahip olduğu ev, araba, yatırım fonu, nakit para gibi tüm varlıkların toplam değeri hesaplanır ve bu değerin en az %80’i kadar sigortalama işlemi yapılır.

Eksik Sigorta'da dikkat edilmesi gerekenler!

Sigorta Poliçesi Okunmalı: Herhangi bir nedenle sigorta yaptırmadan önce poliçenin dikkatli bir biçimde okunması gerekir. Kapsam dahilinde ya da dışında olan risklerin neler olduğu poliçede açıkça belirtilmelidir.

İhtiyaca Uygun Kapsam Belirlenmeli: Sigorta poliçesi kapsamının kişinin ihtiyaçlarına uygun biçimde düzenlenmesi önemlidir. Örneğin, sürücüler trafik kazalarına karşı araçlarını sigortalarken hırsızlık veya doğal afetler gibi diğer riskleri de hesaba katmalıdır.
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Doğru Değerleme Yapılmalı: Eksik sigorta riskini ortadan kaldırmak için değer tespitinin tam ve doğru olarak yapılması gerekir. Varlık değerinin yüzde 80’lik kısmı sigortalanmalıdır.

Prim Ödemeleri Düzenli Olmalı: Poliçenin geçerliliğini sürdürmesi için prim ödemeleri düzenli biçimde yapılmalıdır. Zamanında ödenmeyen ya da eksik bırakılan prim ödemeleri poliçeyi geçersiz kılacağı için hak kayıpları meydana gelebilir.

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