Prim desteğinin detayları belli oldu! 3000 TL maaş alana 735 TL

Yeni tip koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte yeniden işe dönen iş yerlerine verilecek olan prim desteğinin detayları belli oldu.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yayınladığı genelgeye göre prim desteğinden kısa çalışmayı tamamen sona erdiren ve haftalık normal çalışma sürelerine geri dönen işletmeler faydalanabilecek.

Yani örneğin bir işyerinde 100 sigortalı çalışan kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyorsa prim desteği alınabilmesi için 50’sinin haftalık normal çalışma süresine dönmesi gerekiyor. 50 işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlandığı iş yerinde ise prim desteği alabilmek için 30 çalışanın kısa çalışma ödeneğinin sona ermesi yani normal çalışma süresine geri dönüş sağlaması gerekiyor. Geri kalan işçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanması, prim desteği alınmasına mani olmayacak.

Bu kapsamda verilecek olan prim desteğinde kısa çalışma ödeneği alan her işçi için ödenek aldığı aylık ortalama gün sayısı, nakdi ücret desteğinden yararlanan işçi için ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı esas alınacak.

735 TL prim desteği

2020 yılının Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında prim desteğinden faydalanmak isteyen bir iş yeri, çalıştırdığı işçinin kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısının 20, prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazancının da 3 bin lira olması durumunda alacağı prim desteiği aylık 735.75 Türk Lirası olacak.

Prim desteğinden yararlanamayacak yerler ise şu şekilde;

“Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, KİT’ler, sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait olan ortaklıklar..”