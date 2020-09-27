Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı: Hazır ol Cenge, ister isen sulhu salah

1538'deki Preveze Deniz Muharebesi'nde Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı elde ettiği zaferin, Türk denizcilik tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu işaret eden Erdoğan, "Nice şanlı zaferlerle dolu bir geçmişe sahip olan Deniz Kuvvetlerimizin, devraldığı bu büyük mirası güçlendirerek geleceğe taşıyor olmasıyla iftihar etmekteyiz" dedi.

Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden biriyiz

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Deniz Kuvvetlerimiz, köklü ve saygın tarihinden aldığı güçle gelişmiş imkan ve kabiliyetleri, üstlendiği tüm görevlerde elde ettiği başarılarla milletimizi gururlandırmaktadır. Son dönemde Akdeniz'de yaşanan hadiseler, bize denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini göstermektedir. 'Hazır ol cenge, ister isen sulhu salah' diyen ecdadımıza kulak vererek, ordumuzun tüm unsurlarını olduğu gibi Deniz Kuvvetlerimizi de yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerle donatmaktayız. Bugün dünyada kendi savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden 10 ülkeden biri olarak Mavi Vatanımızı korumak, dostlarımızın emin olmasını sağlamak, haklarımıza göz dikenleri caydırmak için Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Vatan için mücadele eden bütün kahramanları ve şehitleri şükranla anıyor, Deniz Kuvvetlerinin tüm mensuplarını en kalbi duygularla selamlıyorum.”