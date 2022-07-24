Prens Selman'ın çılgın projesinin maliyeti tam 1 trilyon dolar

Son dönemde ilkelerini çekici hale getirmek için bir hayli çaba harcayan Arap liderler sınırları zorlamakta kararlı. Daha önce çölün ortasında kurulan onlarca şehir ve yüzlerce devasa gökdelenden sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın projesi Mirror Line'ın planları açıklandı.

120 kilometre genişlikte 500 metre yükseklikte

75 mil (120 km) genişliğinde ve 1.600 feet (480 metre) uzunluğunda planlanan yapı çığır açacak cinste.

1 trilyon dolarlık maliyet

1 trilyon dolara mal olacak bina Suudi Arabistan çölü boyunca uzanacak ve Empire State Binası'ndan daha uzun olacak aynı zamanda da çöl şehri Neom ile entegre olacak.

Çöl boyunca iki paralel aynalı bina

Projeye göre Mirror Line, 120 kilometrelik çölde, kıyı ve dağ manzarası boyunca birbirine paralel uzanan iki binadan oluşacak.

Payandalar üzerinde yükselecek

Projeye göre bina o kadar uzun şekilde tasarlandı ki, bu tasarımda dünyanın yuvarlaklığı gözardı edilemeyerek devasa bina bloklarının payandalar üzerinde yükselmesine karar verildi.

Dağ sırası boyunca uzanacak

Wall Street Journal'da yayınlanan habere göre, proje tamamlandığında gökdelen bloğu Akabe Körfezi'nden bir dağ silsilesi boyunca 120 km boyunca uzanacak.

Altında hızlı tren bulunacak

Beş milyon kişinin yaşayacağı tahmin edilen gökdelenin altında bir uçtan diğerine 20 dakika içinde seyahat etmeyi sağlayacak bir de hızlı tren hattı bulunacak.

Dikey tarım yapılacak

Ayrıca yenilenebilir enerji ile çalışması planlanan bina, dikey tarım alanına, hızlı tren dahil olmak üzere bitki örtüsüne sahip olacak ve binlerce istihdam yaratacak.