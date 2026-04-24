Dünya Prens Selman'dan Ukrayna hamlesi
Dünya

Prens Selman'dan Ukrayna hamlesi

Prens Selman'dan Ukrayna hamlesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ikili ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Bin Selman, ülkenin batısında yer alan Cidde kentinde Zelenskiy ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkileri ve çeşitli alanlardaki işbirliğini ilerletme yollarının ele alındığı görüşmede, Orta Doğu'daki durum başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

 

Bin Selman ve Zelenskiy, Ukrayna kriziyle ilgili son gelişmeleri de konuştu.

Görüşmeye ayrıca Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Genelkurmay Başkanı Andriy Hnatov ve diğer bazı yetkililer katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Suudi Arabistan'a 26 Mart'ta ziyarette bulunarak görüşmeler yapmış daha sonra Orta Doğu turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın ardından Ürdün'ü ziyaret etmişti.

Zelenskiy, 1 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Suudi Arabistan, BAE ve Katar ile artık işbirliği yapıyoruz. Ürdün ile çalışmalar devam ediyor. Bahreyn, Kuveyt ve Irak ile de iletişim halindeyiz." demişti.

