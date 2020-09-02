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Dünya Prens Selman'dan Türkiye'ye karşı skandal hamle
Dünya

Prens Selman'dan Türkiye'ye karşı skandal hamle

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman skandal Türkiye hamlesi ortaya çıktı. Suudi iş adamı ülke yönetiminden gelen tehditlere boyun eğerek Kocaeli’deki yatırımını iptal etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:40:00 -
Prens Selman'dan Türkiye'ye karşı skandal hamle

ABD, İsrail ve Suudi Arabistan güdümünde olan, Cemal Kaşıkçı cinayeti sürecinde Türkiye’ye karşıt tutum sergileyen Prens Selman’ın skandal hamlesi ortaya çıktı.

Prens Selman, Suudi Arabistanlı iş insanlarının Türkiye yatırımlarının önünü kesmek için adım attı.

Kocaeli’nin Maşukiye ilçesinde milyonlarca dolar harcayarak 5 yıldızlı otel yaptıran Suudi iş adamı Muhammed Fellah, ülkesinden tehditler aldı.

Tehditlere boyun eğen iş adamı projeye yatırımını satılığa çıkardı.

Otelin duvarlarına satılık yazıları asılırken, Türkiye’ye karşı cephe alan Suudi Arabistan’ın yatırımcılara yaptırımları sonrası proje askıya alındı.

‘Suudi Arabistan Hükümeti baskılarla bu insanların Türkiye'ye yatırım yapmamaları için her türlü baskıyı yapıyorlar’ diyen Maşukiye bölgesinde turistik işletmesi bulunan Cemil Şengül, ‘Bölgemize çakılan bir çivi dahi önemliyken böyle bir tesisin atıl bir vaziyette kalması hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından çok içler acısı bir durum’ ifadelerini kullandı.

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