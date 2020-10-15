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Dünya Prens Selman'dan Suudi vatandaşlara "Türkiye'deki evlerinizi satın" baskısı
Dünya

Prens Selman'dan Suudi vatandaşlara "Türkiye'deki evlerinizi satın" baskısı

Uluslararası arenada her fırsatta Türkiye’nin karşısında yer alan Suudi Arabistan, Türk ürünlerine ambargo uygulamasının ardından şimdi de vatandaşlarına Türkiye’deki taşınmazlarını satmaları için baskı yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 09:16:00 - 2020-10-15 09:22:01
Prens Selman'dan Suudi vatandaşlara "Türkiye'deki evlerinizi satın" baskısı

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Türkiye'den ev alan Suudi vatandaşlarına evlerini satmaları için baskı yapması Türk gayrimenkul piyasasında şaşkınlık meydana getirdi.

Türkiye’ye karşı bir politika izleyen Suudi Arabistan Türk ürünlerine ambroga uygulamasının ardından şimdi de Türkiye’de yatırım yapan vatandaşlarını takibe aldı.

Baskı politikası uygulanıyor

Suudi Arabistan’ın vatandaşlarını tek tek arayarak Türkiye’deki mülklerini elden çıkarmaları için baskı yaptığı iddia edildi.

Suudi Arabistan Genel İstihbarat Müdürlüğü'nün Türkiye’de yatırım yapan veya yapmayı düşünen işadamlarını yakın markaja aldığı öğrenildi.

Bu kapsamda Suudi İç İstihbarat Birimi (Mabahith) ülkedeki para çıkışlarını yakın takibe aldı. Türkiye’ye 100 bin dolardan fazla para aktaran çok sayıda Suudi vatandaşına ceza kesildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Irak'ın ardından Türkiye'den en fazla konut alan ikinci Suudi Arabistan. Son beş yılda satılan 122 binden fazla konutun yüzde 10.3'ünü (10.653) Suudi vatandaşları aldı. Aralarında TOBB, TÜSİAD ve TİM'in de yer aldığı 8 STK geçtiğimiz hafta Riyad’ın düşmanca tavrına tepki göstermişti.

Düşmanlığın asıl nedeni

Uzmanlar, Riyad yönetiminin düşmanca tavrının nedenini Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji politikalarında haklarından vazgeçmemesi ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin peşini bırakmaması olarak açıklıyor.

Öte yandan Türkiye'nin Katar ile kurduğu yakın ilişkinin de Suudi yönetimini rahatsız ettiği belirtiliyor.

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