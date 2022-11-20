  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İçişleri Bakanlığından Kilis açıklaması: 8 personel yaralandı

Fransa'dan İslam karşıtı ifadeler! Bir cami duvarına "İslam, Avrupa'dan çık dışarı" yazıldı!

Gerilim tırmanıyor! Libya'dan Yunanistan hamlesi

'Hadi girsene' diyen Ersan Şen yakayı ele verdi! İşte FETÖ ile ağız birliği yaptığı operasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da liderlere görüştü

Bahçeli'den zehir zemberek sözler! 'Kılıçdaroğlu gavurun kılıcını sallayan milli güvenlik sorunudur'

Macron'u tokat manyağı yaptılar! Yine saldırıya uğradı

Abdurrahim Albayrak'ın acı günü! Torunu feci şekilde hayatını kaybetti

Dünya devi Nissan'dan TOGG açıklaması: Elektrikli otomobiller için çok büyük olumlu etki!

Yine söyleyemediler! Karamollaoğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
Spor Prens Selman'dan Katar talimatı
Spor

Prens Selman'dan Katar talimatı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesindeki tüm bakanlık ve kamu kurumlarına 2022 FIFA Dünya Kupası boyunca Katar'a destek vermeleri için emir verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 21:46:00 -
Prens Selman'dan Katar talimatı

Ülkenin resmi ajansı SPA'da yayımlanan haberde, Veliaht Prens Bin Selman'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı münasebetiyle Katar'da bulunduğu hatırlatıldı.

Destek olun talimatı verdi

Haberde, Veliaht Prens'in Suudi Arabistan'daki tüm bakanlık ve kamu kurumlarına, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'a her türlü ek destek ve kolaylığı sağlamaları yönünde talimat verdiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyona katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyona katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile sohbet etti.

Bin Selman'ın ayrıca söz konusu desteklerin takibi için Suudi Arabistan Spor Bakanı Abdulaziz bin Turki el-Faysal'ı görevlendirdiği kaydedildi.

İbrahim Kalın'dan Katar'daki alkol kararına tebrik!
İbrahim Kalın'dan Katar'daki alkol kararına tebrik!

Gündem

İbrahim Kalın'dan Katar'daki alkol kararına tebrik!

Katar'ın alkol yasağına FİFA Başkanı'ndan destek! 'Alkol içmezseniz...'
Katar'ın alkol yasağına FİFA Başkanı'ndan destek! 'Alkol içmezseniz...'

Dünya

Katar'ın alkol yasağına FİFA Başkanı'ndan destek! 'Alkol içmezseniz...'

Katar Emiri'nden 2022 FIFA Dünya Kupası daveti! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenine katılacak
Katar Emiri'nden 2022 FIFA Dünya Kupası daveti! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenine katılacak

Siyaset

Katar Emiri'nden 2022 FIFA Dünya Kupası daveti! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenine katılacak

Katar’daki Dünya Kupası’nda güvenlik Türk Polisi’nde
Katar’daki Dünya Kupası’nda güvenlik Türk Polisi’nde

Dünya

Katar’daki Dünya Kupası’nda güvenlik Türk Polisi’nde

Artık Katar konuşulacak! İlk maç bugün...
Artık Katar konuşulacak! İlk maç bugün...

Spor

Artık Katar konuşulacak! İlk maç bugün...

Başkan Erdoğan Katar'a geldi
Başkan Erdoğan Katar'a geldi

Gündem

Başkan Erdoğan Katar'a geldi

İsrail ile Katar arasında bir ilk!
İsrail ile Katar arasında bir ilk!

Dünya

İsrail ile Katar arasında bir ilk!

Katar-Ekvador maçı kaç kaç bitti?
Katar-Ekvador maçı kaç kaç bitti?

Spor

Katar-Ekvador maçı kaç kaç bitti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da liderlere görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da liderlere görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da liderlere görüştü

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TC Bursa

Ülkede mühim bir operasyon var, bizimkiler dünya kupası gezisinde. Maşallah

konyalı emmi

Cumhurbaşkanını testere-necmiyle aynı karede görmek yakışmıyor. Dünya yuvarlak.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23