Prens Selman'dan Katar talimatı

Ülkenin resmi ajansı SPA'da yayımlanan haberde, Veliaht Prens Bin Selman'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı münasebetiyle Katar'da bulunduğu hatırlatıldı.

Destek olun talimatı verdi

Haberde, Veliaht Prens'in Suudi Arabistan'daki tüm bakanlık ve kamu kurumlarına, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'a her türlü ek destek ve kolaylığı sağlamaları yönünde talimat verdiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyona katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyona katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile sohbet etti.

Bin Selman'ın ayrıca söz konusu desteklerin takibi için Suudi Arabistan Spor Bakanı Abdulaziz bin Turki el-Faysal'ı görevlendirdiği kaydedildi.