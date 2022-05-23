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Spor Prens Selman'a Türkiye'den kötü haber! Başka ülke alıp gidecek
Spor

Prens Selman'a Türkiye'den kötü haber! Başka ülke alıp gidecek

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın takımı Newcastle United'ın istediği Uğurcan Çakır için Benfica harekete geçti. Portekizliler başarılı eldiveni hemen alıp gitmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 07:38:00 -
Prens Selman'a Türkiye'den kötü haber! Başka ülke alıp gidecek

üper Lig'de bu sezon fırtınalar estiren ve 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, gelecek sezon da aynı başarıyı yakalamak için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

Portekiz basınında yer alan habere göre; şampiyonlukta büyük bir payı olan yıldız kaleci Uğrucan Çakır'ı Benfica'nın transfer etmek istediği öğrenildi.

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor

İngiltere Premier Lig'de oynamak isteyen ve başta Newcastle olmak üzere Ada'dan bazı talipleri olan başarılı file bekçisi Uğurcan'ın yeni sezon öncesi Trabzonspor'dan ayrılması bekleniyor.

26 yaşındaki deneyimli kaleci bu sezon bordo mavili formayla 42 mücadelede görev aldı ve kalesinde 43 gol gördü.

Benfica'nın listesinde 4 kaleci adayı daha var

Ayrıca Portekiz basını; Benfica'nın listesinde Uğarcan Çakır'dan farklı olarak 4 kaleci adayının daha bulunduğunu ifade etti.

Diğer kaleci adaylarının ise Leno (Arsenal), Ortega (Bielefeld), Horn (Köln) ve Mvogo (RB Leipzig/PSV) olduğu hatırlatıldı.

 

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