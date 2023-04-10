Prens Selman'a soğuk duş! Bu sefer olmadı...

Lucas Moura transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Prens Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United'la söz kestiği haberleri geçtiğimiz hafta İngiliz basınına yansıyan Lucas Moura'nın transferden vazgeçtiği belirtiliyor.

Prens Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United ile prensipte anlaştığı öne sürülen Lucas Moura'dan sürpriz bir karar çıktı. Yıldız futbolcunun anlaşmayı bozduğu ve rotasını diğer taliplerine kırdığı belirtildi. Lucas Moura'nın randevu verdiği takımlardan birinin de Süper Lig devi olduğu iddia edildi.

İngiliz basını geçtiğimiz haftalarda Lucas Moura'nın yeni takımını duyurmuştu. Deneyimli futbolcunun, Prens Selman'ın takımı Newcastle United ile prensipte anlaştığı belirtilmişti. Buna karşın son gelen haberlere göre Lucas Moura, Ada ekibiyle anlaşmayı bozdu ve diğer talipleriyle temasa geçti.

Lucas Moura'nın taliplerinden biri de Galatasaray'dı. Takvim'in haberine göre Brezilyalı futbolcu, Sarı-Kırmızılılara görüşme için randevu verdi. Lucas Moura daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. 30 yaşındaki futbolcunun Arap Yarımadası'ndan da talipleri bulunuyor.

Tottenham'dan kesin olarak ayrılma kararı alan Lucas Moura'nın 2023-24 sezonunda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu.

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Lucas Moura, Tottenham formasıyla son olarak geçtiğimiz hafta Everton deplasmanına çıkmıştı. 82'de maça dahil olan tecrübeli isim 88'de direkt kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.