Prens Selman gözünü Süper Lig yıldızı için kararttı!

Newcastle United'ın, transfer listesinde yer alan Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attilla Szalai için kesenin ağzını açacağı ifade ediliyor.

Attila Szalai için dünyanın en zengin kulüplerinden biri olan Newcastle United talip oldu. İngiliz ekibinin Attila Szalai için Fenerbahçe'ye teklifte bulunması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Attila Szalai için Newcastle United harekete geçti. Dünyanın en zengin kulüplerinden biri olan İngiliz ekibinin Attila Szalai için sarı-lacivertlilere teklifte bulunacağı iddia edildi.

ATTILA SZALAI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Macar basınında yer alan habere göre; Attila Szalai için Prens Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United, kollarını sıvadı. İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

RAKAM BELLİ OLDU

Ali Koç, Macar savunmacı için yapmış olduğu bir açıklamada, "Attila Szalai için 20 milyon euronun altındaki rakamları konuşmam bile." demişti. Dünyanın en zengin kulüplerinden biri olan Newcastle United'ın Attila Szalai için 20 milyon euroyu gözden çıkarabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Kim Min-Jae'yi takımda tutma kararı alan sarı-lacivertlilerin Attila Szalai için yüksek bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satabileceği de gelen haberler arasında.

BALJİC'İN ARDINDAN TARİHE GEÇECEK

Star'a göre; Attila Szalai'nin transferinin 20 milyon euro ile gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe tarihinin Elvir Baljic'in ardından en pahalı transfer satışı olacak.

ATTILA SZALAI'NİN GEÇEN SEZON KARNESİ

Attila Szalai, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 resmi maçın 34'ünde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Macar stoper, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.



