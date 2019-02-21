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Prens Selman Çin’de

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turu kapsamında son durağı olan Çin’e geldi.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:05
Prens Selman Çin’de

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turu kapsamında son durağı olan Çin’e geldi.


Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turunu sürdürüyor. Veliaht Prens, Pakistan ve Hindistan’ın ardından Asya turunun son durağı olan Çin’e geldi. Pakistan ve Hindistan temaslarında enerji ve altyapı konularında yeni yatırımları duyuran Prens Selman, Çin temasları kapsamında yarın sabah saatlerinde Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng ardından da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek.


Veliaht Prensin Asya turu, sorumlu tutulduğu ve hakkındaki iddiaları reddettiği Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden 5 ay sonra gerçekleştiriliyor. Veliaht Prens, Arjantin’de gerçekleştirilen G20 Zirvesi’ne katılmış, birçok lider Selman ile aynı kareye girmeye çekinirken Çin Devlet Başkanı Xi Jinping sıcak tavırlarda bulunmuştu.



Ticaret ortağı Çin


Çin, ABD ve Avrupalı devletleri geride bırakarak Suudi Arabistan’ın en yakın ticaret ortağı olmayı başardı. 2018 yılı içerisinde Suudi Arabistan’dan yapılan ithalatta 46 milyar dolara ulaştı. Ülke liderlerinin girişimleri arttırmasına yönelik adımların ardından her iki ülke de karşılıklı olarak destek arayışında.


Uzmanlar Suudi Kralllık’ın, Çin’in Veliaht Prens Selman’ın 2030 Porjesi’nin en önemli parçası olacağını ifade ediyor. Analist Rabia Yasmeen, Veliaht Prens Selman’ın Asya ziyaretinin Selman’ın 2030 Porjesi’nin başarılı olması için önem taşıdığını dile getirdi. Yasmeen, "Bu ziyaretin, Çin’in Bir Kuşak Bir Yol İnisiyatifi ve Suudi hükümetinin Suudi Vizyonu 2030 girişimini nasıl kullanabileceği konusunda ekonomik açıdan daha bereketli sonuçlar getirmesi bekleniyor“ ifadesini kullandı.



“Suudi Arabistan’ın Çin’deki yatırımları yeni başlıyor”


Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al-Falih ise, Suudi Arabistan’ın Çin’deki yatırımlarının yeni başladığını söyledi. Suudi Bakan, "Kültürümüz, Çin kültürü ile son derece uyumlu. Yüzlerce öğrencimizi eğitim için Çin’e gönderdik ve geri geldiklerinde Çin’ce öğrenmişlerdi. Bu da, Suudi halkının, Çin’in ne kadar büyük ve Çin halkının ne olduğunu mükemmel olduğunu anladığını sağladı. Ama bundan dahafazlasına ihtiyacımız var. Her iki ülke için mükemmel bereket olur” ifadelerini kullandı.


Yaklaşık 2 yıl önce Çin’i ziyaret eden Kral Selman, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmişti. 2017 yılının Mart ayında gerçekleştirilen ziyarette iki taraf da, ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:05
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