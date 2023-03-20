Prens Selman bu sefer gözünü kararttı! Sezon sonu bu iş olacak gibi…

İngiltere Premier Lig'de 5. sırada yer alan Newcastle United gelecek sezonlarda ligin zirvesine oynayacak bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Muhammed bin Selman'ın da sahipleri arasında yer aldığı Premier Lig ekibi Fenerbahçeli yıldız için girişimlere başladı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe rekor bir bonservis geliri elde edecek.

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız oyuncular da gösterdikleri performanslarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, sarı-lacivertlilerin yıldızına kancayı taktı. Newcastle United girişimlere başlarken transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe rekor bir bonservis geliri elde edecekFenerbahçe'nin bu sezon en formda olan isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Newcastle United'ın radarına girdi. İngiliz basınında yer alan habere göre Premier Lig ekibi sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacak.

Haberde Newcastle United'ın Ferdi Kadıoğlu'nun şartlarını araştırdığını ve yaz transfer döneminde transferinin mümkün olup olmadığı konusunda araştırmalarına devam ettiği iddia edildi.

Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda yüksek bir bonservis karşılığında satılmasının gündemde olduğu ve Fenerbahçe'nin 25 milyon Euroluk bir teklifi kabul edebileceği aktarıldı.

KISA LİSTEDE FERDİ'NİN DE ADI VAR

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Newcastle United'ın yaz transfer döneminde savunmasının güçlendirmek adına önemli hamleler yapacağı ve bu yönde kısa bir transfer listesi hazırladığı ifade edildi. Ferdi Kadıoğlu'nun da bu listede yer alan isimlerden olduğu okuyuculara aktarıldı. Milliyet'e göre; Ferdi Kadıoğlu için "23 yaşındaki bek, Hollanda'da doğdu ve 2018'de 1.4 milyon Euro'luk bir hamleyle Fenerbahçe'ye imza atmadan önce NEC Nijmegen altyapısında yükseldi. Kadıoğlu çok yönlü bir oyuncu. Sağ bek, sol bek, kanat bek ve orta sahada da oynayabiliyor.Türk Milli Takımı'nı tercih etmeden önce U21 seviyesine kadar Hollanda'yı temsil etti." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE İÇİN REKOR OLABİLİR

Fenerbahçe tarihinde en yüksek bonservis getirisi olan isim Kim Min Jae olmuştu. Sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonunun başında Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya 20 milyon Euro karşılığında göndermişti. Fenerbahçe bu sezonunda başında Kim Min Jae'yi Napoli'ye 18 milyon Euroya; Moussa Sow'u ise 2015 yılında Al Ahli takımına 16 milyon euroya satmıştı.

Newcastle United'ın Ferdi Kadıoğlu'nu 25 milyon Euro bedelle transfer etmesi durumunda genç yıldız Fenerbahçe tarihinin rekor satışları listesinde ilk sırada yer alacak.