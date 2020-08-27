‘Prens Selman Beşiktaş’ı almak istiyor' iddialarına cevap!

Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK’a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Yenilgi sonrası takımın oynadığı futbol ve Sergen Yalçın sosyal medyada eleştirildi.

Yunan basını Beşiktaş ile ilgili skandal başlıklara yer vererek ‘topu bile göremediler’ dedi.

Twitter’da Beşiktaş’taki bazı futbolcular ve yönetim eleştirilirken yapılamayan transferler ve ekonomik durumun kötü olmasına yönelik bazı yorumlar yapıldı.

Beşiktaş ile ilgili Sky Sports kaynak verilerek bomba bir iddia ortaya atıldı. Twitter’da gündem olan iddiaya yönelik yavaş yavaş açıklamalar gelmeye başladı.

İddialara göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın Beşiktaş’ı satın almak istediği söylendi.

‘Transfer Haberler’ isimli bir kanal durumu takipçileriyle paylaştı.

Prens Selman söylentileri sonrası sosyal medyada milyonlarca yorum yapılırken bazı Beşiktaş taraftarları duruma karşı çıkarak, ‘Beşiktaş satılık değildir’ yorumları yaptı.

Beşiktaş Kongre Üyesi Bülent Uslu’dan Prens Selman iddialarına ilişkin cevap geldi. Uslu, ‘’Prens Selman, Beşiktaş'ı Almak İstiyor” diye birisi kaynağı belli olmayan bir haber yapmış! Böyle bir şey olamayacağı gibi teklif dahi edilemez. Beşiktaş kimsenin babasının çiftliği değil. Kesinlikle yalan haber’’ dedi.

Prens Selman’ın daha önce Premiere Lig ekiplerinden Manchester United'ı satın almak için bir teklif yaptığı ortaya çıkmıştı.