Prens Selman, Başkan Erdoğan'ı görünce feleği şaştı

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Arjantin'in başkentinde başlayan G-20 zirvesinde aile fotoğrafı için liderler sahneye gelirken ABD Başkanı Donald Trump'a karşı esas duruşa geçen Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçişi sırasında yüz şeklinin değişmesi dikkat çekti.

İşte o kareler: