0553 313 94 23

Prens Selman, Başkan Erdoğan'ı görünce feleği şaştı

ABD Başkanı Trump'ın geçişi sırasında esas duruşa geçen Prens Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçerken yüzü değişti ve ne yapacağını bilemedi.

30 Kasım 2018 Cuma 20:21
Prens Selman, Başkan Erdoğan'ı görünce feleği şaştı

 yeniakit.com.tr 

Arjantin'in başkentinde başlayan G-20 zirvesinde aile fotoğrafı için liderler sahneye gelirken ABD Başkanı Donald Trump'a karşı esas duruşa geçen Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçişi sırasında yüz şeklinin değişmesi dikkat çekti. 

İşte o kareler:

 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 20:21
  1. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Prens Selman Erdoğan
  5. Prens Selman
  6. Başkan Erdoğan
  7. G-20

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Gönül ittifakımız tam"
    1. "Gönül ittifakımız tam"
    2. Ağrı'da otobüs şarampole devrildi: 16..
    3. 'Sarı yelekliler'in protestosu AB..
    4. Bir defada 10 tane yiyenden ücret..
    5. ''Kerkük'ün Türk yatırımlarına..
    6. Sağanak yağış yüzünden mezarlar suyla..
    7. Baharatlı ve peynirli gevrek
    8. Polis abdest almak isteyen engelli..
    9. Ankesör soruşturmasında 24 tutuklama
    10. Aşırı korumacı ebeveynlerin çocukları..
    11. Cilt tiplerine göre avokado maske..
    12. Soğan suyunun faydaları nelerdir?
    13. Yeşilırmak'taki toplu balık ölümleri
    14. Basketbol: Toplu sonuç
    15. Kaçış sendromu hakkında her şey
    16. Voleybol: Efeler Ligi
    17. Avrupa borsaları İtalya hariç günü..
    18. İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu
    19. Trump ile Selman görüştü!
    20. Yunanistan avucunu yaladı! Türk Akımı...
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti