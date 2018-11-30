Prens Selman, Başkan Erdoğan'ı görünce feleği şaştı
ABD Başkanı Trump'ın geçişi sırasında esas duruşa geçen Prens Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçerken yüzü değişti ve ne yapacağını bilemedi.30 Kasım 2018 Cuma 20:21
yeniakit.com.tr
Arjantin'in başkentinde başlayan G-20 zirvesinde aile fotoğrafı için liderler sahneye gelirken ABD Başkanı Donald Trump'a karşı esas duruşa geçen Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçişi sırasında yüz şeklinin değişmesi dikkat çekti.
İşte o kareler:
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