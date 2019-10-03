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Prens Salman kimdir?

Prens Salman kimdir? Prens Salman kaç yaşındadır? Prens Selman'nın hayatına dair ayrıntılar merak edilmekte. İlte Prens Salman kimdir sorusunun yanıtı...

03 Ekim 2019 Perşembe 18:51
Prens Salman kimdir?

Prens Salman kimdir? Prens Salman kaç yaşındadır? Prens Selman'nın hayatına dair ayrıntılar merak edilmekte. İlte Prens Salman kimdir sorusunun yanıtı...

Prens Salman kimdir?

Prens Muhammed bin Selman. 31 Ağustos 1985'te doğan Muhammed bin Selman, Kral Selman'ın üçüncü eşi Fahdah bint Felah bin Sultan'ın en büyük oğlu ve bu zamanlarda Suud Krallığının en dikkat çeken ismi. Krallığın gelecekteki varisi olan Muhammed bin Selman son dönemlerde yaşanan olaylarla dikkatleri üzerine çekti.

Suudi prenslerinin çoğunun tersine öğrenimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Prens Selman, Suudi Arabistan'da yetişen biri. Bir dizi devlet organında çalışmadan önce Kral Suud Üniversitesi'nde hukuk okuyan Selman aile bağları ile farklılık arz ediyor. 2009 yılında o zamanlar Riyad'ın Valisi olan babasının özel danışmanı olarak görev yaptı.

Tek eşe sahip olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın iki kızı ile iki oğlu bulunuyor. Şu anda Prens Selman'ın taht ile arasında sadece babası var.

Rüşvet ve yolsuzluk olaylarını araştırmak iddiasıyla Prens Selman babası ile birlikte bir kurul oluşturdu ve bu kurulun Prensin önüne rakip olarak çıkabilecek herkesi ülke hapishanelerine gönderdiği dünyaca konuşuldu. Rüşvet ve yolsuzluk adı altında dünyanın en zengin 50 kişisinden biri olan iş adamı Al Waleed'de dahil olmak üzere onarca kritik ismi hapse attıran Selman artık bir yarış olarak gördüğü şark usulü "taht oyunlarında" tek başına yarışıyor.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 18:51
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