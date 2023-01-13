  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Avukatları HSK'ya başvurdu! Devlet İmamoğlu'na hakim beğendiremiyor

Enerji krizinde ilk fire Macaristan’dan geldi! Rusya’ya yaptırımlar artık son bulmalı

Almanya'ya gitmişken... Hadi görelim seni Kılıçdaroğlu

Tarım Kredi Marketleri'nde son indirim duyuruldu! Ay sonunda bitecek: Yağ, tuvalet kağıdı, un...

Nereden nereye! 2 görüntü arasındaki fark içler acısı

Milletvekillerine Tik Tok yasağı konuldu! Peki ama neden?

İmamoğlu göreve geldikten bu yana felaketler İstanbul’un yakasını bırakmıyor Bir facia daha! Doğal gaz borusunu patlattı İşyerleri, arabalar yandı yaralılar var

Kırık dişi olanlar dikkat! Ölümcül dil kanseri oldu

Gizemli tarihi keşif: 5 bin 500 yıllık doğal eserler sergilenmeye başlandı! Satala Antik Kenti'ne ait!

Milli Muharip Uçak'la ilgili 'Yok artık' dedirten detay! Mete Yarar'ı şaşkına çevirdi
Spor Premier Lig'in Efsane futbolcusu Sol Campbell'den flaş Fenerbahçe itirafı gündeme oturdu!
Spor

Premier Lig'in Efsane futbolcusu Sol Campbell'den flaş Fenerbahçe itirafı gündeme oturdu!

İngiltere Premier Lig'in unutulmaz stoperlerinden Arsenallı eski futbolcu Sol Campbell, yıllar önce Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu ancak transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 16:20:00 - 2023-01-13 16:25:55
Premier Lig'in Efsane futbolcusu Sol Campbell'den flaş Fenerbahçe itirafı gündeme oturdu!

İngiltere Premier Lig'in unutulmaz stoperlerinden Arsenallı eski futbolcu Sol Campbell, yıllar önce Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu ancak transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

İngiltere Milli Takımı formasını, 1996-2007 yıllarında 73 kez giyen ve 3 sefer de kaptan olarak sahaya çıkan Campbel, WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor (WL Convention)" organizasyonu için geldiği Antalya'da, önemli açıklamalarda bulundu.

İngiltere ve Arsenal'ın eski stoperi olan Sol Campbell, Türk futbolunu yakından takip ettiğini ve yıllar önce Fenerbahçe ile yollarının kesişmek üzere olduğunu bildirdi. Premier Lig'de forma giyerken Türkiye Ligi'nde oynamayı düşündüğünü açıklayan Campell, "Fenerbahçe'ye çok yakındım. Yanlış hatırlamıyorsam bundan 20 yıl kadar önceydi. Fenerbahçe beni transfer etmek için çok istekliydi. Ben de hevesliydim ancak çıkan pürüzler yüzünden gerçekleşmedi." diye konuştu.

Türkiye'de futbol oynamış İngiliz futbolcuların iyi izler bıraktığını belirten 48 yaşındaki eski futbolcu, "Les Ferdinand, Beşiktaş'ta oynamıştı. Müthiş, fantastik bir forvetti. Kısa bile olsa burada çok iyi hatıralar bıraktı. Aynı zamanda Kevin Campbell de iyiydi. Daniel Sturridge de Trabzonspor'da başarılıydı. Türk futbolunda her zaman büyük bir coşku, tutku var. Türkiye'deki statları dolduran taraftarın futbol aşkı beni etkiledi. Herkes futbolu seviyor. Türkler tam bir futbol milleti." ifadelerini kullandı.

1992-2001 yılları arasında Tottenham forması giyen Sol Campbell, 2001-2006 yılları arasında Arsenal ile oldukça başarılı bir dönem geçirmişti. 2002 ve 2004'te Premier Lig şampiyonlukları yaşayan Sol Campbell, 2006'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile finalde mücadele etmişti. 2006 sonrasında Portsmouth, Notts Country, kısa süreliğine yeniden Arsenal ve Newcastle United maceraları yaşayan Sol Campbell, 2011'de aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.

Dolar kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? 12 Ocak 2023 güncel Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Dolar kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? 12 Ocak 2023 güncel Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Ekonomi

Dolar kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? 12 Ocak 2023 güncel Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek, yarım altın kaç TL?

TRT resmen açıkladı! Başvurular başladı...
TRT resmen açıkladı! Başvurular başladı...

Kültür - Sanat

TRT resmen açıkladı! Başvurular başladı...

Tarihe geçen imza sonrası Avrupa Türkiye'nin kapısını çalabilir
Tarihe geçen imza sonrası Avrupa Türkiye'nin kapısını çalabilir

Dünya

Tarihe geçen imza sonrası Avrupa Türkiye'nin kapısını çalabilir

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı 2023 tavanı belli oldu! Asgari levazım bedeli hesaplama: Levazım bedeli nedir?
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı 2023 tavanı belli oldu! Asgari levazım bedeli hesaplama: Levazım bedeli nedir?

Ekonomi

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı 2023 tavanı belli oldu! Asgari levazım bedeli hesaplama: Levazım bedeli nedir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23