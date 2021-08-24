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Spor Premier Lig'den A Milli Takım'ı etkileyecek karar
Spor

Premier Lig'den A Milli Takım'ı etkileyecek karar

İngiltere Premier Lig kulüpleri, İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli takımlarına oyuncu göndermemeye karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 21:19:00 - 2021-08-24 21:27:20
Premier Lig'den A Milli Takım'ı etkileyecek karar

Premier League kulüpleri, önümüzdeki ay oynanacak olan milli maçlarda, Covid-19 Kırmızı Listesi'nde bulunan ülkelerin milli takımlarına oyuncularını göndermeme kararı aldı.

Listede bulunan Türkiye'nin durumunun değişmemesi halinde Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan burada oynanacak maçlara gelemeyecek.

Bu durumda iki oyuncu Eylül ayında oynanacak Hollanda, Karadağ ve Cebelitarık karşılaşmalarında Milli Takımı yalnız bırakacak.

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