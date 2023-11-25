Premier Lig'de yeni lider Arsenal!
Brentford'ı son dakikalarda bulduğu tek golle geçen Arsenal, Premier Lig'de liderliğe yükseldi.
Premier Lig'in 13. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Arsenal, Brentford'a konuk oldu. Topçular, 89. dakikada sonradan oyuna giren Kai Havertz'in attığı golle Brentford'ı 1-0 mağlup etti ve Premier Lig'in yeni lideri oldu.
Manchester City ile Liverpool'un berabere kaldığı günde aldığı bu galibiyetle puanını 30'a çıkaran Arsenal iki güçlü rakibinin önünde liderlik koltuğuna oturdu. Brentford ise 16 puanda kaldı.
Mikel Arteta'nın öğrencileri ligde gelecek hafta Wolverhampton'ı ağırlayacak. Thomas Frank'in takımı ise Luton Town'ı konuk edecek.