  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool birer puana razı oldu
Spor

Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool birer puana razı oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-08 22:08:57 -
Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool birer puana razı oldu

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, son şampiyon Liverpool'u konuk etti.

Mücadelenin 13. dakikasında yıldız futbolcu Muhammed Salah, penaltıdan attığı golle Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.

Manchester City, 31. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi. Ev sahibi takım, 42. dakikada Kevin De Bruyne ile bir penaltı atışından faydalanamadı.

Bu sonuçla Liverpool, 17 puanla 3. sıraya yerleşti. Bir maçı eksik Manchester City, 12 puanla 11. sıraya geriledi.


- Leicester City ve Tottenham'dan tek gollü galibiyetler

Günün diğer karşılaşmalarında Leicester City ve Tottenham, 1-0'lık galibiyetler elde etti.

Leicester City, evinde Wolverhampton'ı Jamie Vardy'nin penaltı golüyle yendi. Tottenham ise West Bromwich Albion deplasmanında Harry Kane'in golüyle galip geldi.

Leicester City, 8. haftada 18 puanla zirvede, Tottenham 17 puan ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'a tebrik! İlk mesajı atan lider bakın kim
Dünya

Joe Biden'a tebrik! İlk mesajı atan lider bakın kim

ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak seçilen Joe Biden'a tüm dünya lideri kutlama mesajı yolladı. Biden'a ilk kutlama mesajı Kanada Başbakanı Just..
Ahlak teröründe vites büyüttüler! Skandal karar: Sapkınlık içermeyen filme ödül yok!
Dünya

Ahlak teröründe vites büyüttüler! Skandal karar: Sapkınlık içermeyen filme ödül yok!

Çeşitliliğe yer vermediği için yıllardır eleştirilen Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, her ödül töreni sonrası “Oscar çok be..
Putin, Türkiye 'Biz işin içinde değiliz' demişti! Rusya'yı zora düşürecek itiraf geldi
Dünya

Putin, Türkiye 'Biz işin içinde değiliz' demişti! Rusya'yı zora düşürecek itiraf geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile devam eden çatışmalarda Rusya'dan destek aldıklarını itiraf etti.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay