Premier Lig'de devrim

İngiltere futbol liglerinde giderek yoğun bir şekilde görülmeye başlanan ve son açıklanan rakamlara göre 90'a ulaşan koronavirüs vakaları ve buna bağlı olarak birçok karşılaşmanın ertelenmesi üzerine Premier Lig kulüpleri dün olağan üstü bir toplantıda bir araya gelerek maçların ertelenmesi konusunu gündemlerine aldı.

Yoğun maçlar nedeniyle 26 Aralık günkü Boxing Day maçlarının ertelenmesi alternatifini görüşen kulüpler, takvim sıkışıklığı nedeniyle maçları oynama yönünde karar verdi.

Ertelemeler problem yaşanması durumunda maç bazında yapılacak ve 1 kaleci ve 13 saha oyuncusu kadroya yazabilen takımlar maçlara çıkacak.

Erteleme maçları ise yeni yılda oynanacak maçların hemen ardından verilecek 1 hafta arada oynatılması düşünülüyor. Ancak 3’er maçı eksik olan Burnley ile Tottenham’ın tüm maçlarına yer bulmak oldukça zor olacak.

Diğer yandan İngiltere Futbol Federasyonu FA, kendi organizasyonu olan FA Cup maçlarının 4 ve 5. Turunda beraberlik halinde ikinci maçın oynanmayacağını ve sonucun tek maçta alınacağını açıklarken, çift maç üzerinden oynanan Lig Kupası yarı finalinin de tek maç olarak oynatılmasına karar verdi.