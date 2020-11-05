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Ekonomi Premier Lig ve Bundesliga'daki zirve mücadelesi TV+'ta izlenebilecek
Ekonomi

Premier Lig ve Bundesliga'daki zirve mücadelesi TV+'ta izlenebilecek

TV+, sporseverleri dünyanın önemli spor organizasyonlarıyla ekranlarda buluşturmayı sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:10:11 -
Premier Lig ve Bundesliga'daki zirve mücadelesi TV+'ta izlenebilecek

İSTANBUL (AA) - Avrupa'nın en değerli futbol ligi olarak değerlendirilen İngiltere Premier Ligi ve Almanya Bundesliga'nın zirve mücadeleleri TV+'ta yayınlanacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre TV+, sporseverleri dünyanın önemli spor organizasyonlarıyla ekranlarda buluşturmaya devam ediyor.

Futbolda dünya markası İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga'daki heyecan TV+ ekranlarında sürerken, Premier Lig'de haftanın maçında zirveden kopmak istemeyen Manchester City, evinde lider Liverpool'u konuk edecek.

8 Kasım Pazar günü oynanacak Manchester City - Liverpool karşılaşması ve Bundesliga'da 7 Kasım Cumartesi oynanacak Borussia Dortmund - Bayern Münih karşılaşması TV+'tan canlı yayınlanacak.

Motor sporlarının en önemli şampiyonalarından biri olarak kabul edilen MotoGP'de de mücadele TV+ ekranlarında yaşanacak.

İspanya'nın Valencia kentindeki Ricardo Tormo Pisti'nde gerçekleştirilecek ve milli motosikletçi Deniz Öncü'nün de Moto3 sınıfında yarışacağı şampiyonanın tüm yarışları 8 Kasım Pazar günü TV+ ekranlarında olacak.

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