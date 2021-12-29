Premier Lig ekibi Vida'ya kancayı taktı

Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları devam ederken Domagoj Vida ile ilgili transfer iddiası gündeme geldi. Beşiktaş'ta Domagoj Vida için Watford'dan transfer teklifi iddiaları konuşuluyor.

Watford, girişimlere başladı

İngiliz The Athletic’in haberine göre stoper hattına takviye yapmak isteyen Watford, Mangala, Barisic ve Vida gibi tecrübeli futbolculardan birini kadrosuna katmak için girişimlere başladığını yazdı.

Öncelik Vida

Haberde Manchester City'de kadroda düşünülmeyen Eliaquim Mangala'nın uzun süredir sakatlığı, Barisic’in ise Rangers ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olması nedeniyle Londra ekibinin önceliği Beşiktaş'ın oyuncusu Vida'ya çevrilmiş durumda.

Watford ile Beşiktaş arasında ilk görüşme gerçekleşti

Fotospor'un haberine göre ise Vida için Watford ile Beşiktaş arasında bir görüşme gerçekleşti. Beşiktaş sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Vida için bonservis bedeli istemedi. Siyah-beyazlıların talebi Vida’nın geçmişe dönük alacakları ile sezon sonuna kadar olan alacaklarının Watford tarafından ödenmesini talep etti. İngiliz ekibi bu talepleri kabul ederse Vida, Ocak ayında Watford’a gidebilir.

Domagoj Vida'nın performansı

2018'de Dinamo Kiev'den siyah-beyazlı takıma transfer olan Vida, 134 maçta 15 gol ve 1 asist kaydetti. Bu sezon ise toplam 18 karşılaşmada forma giyen Hırvat futbolcu henüz gol ve asist katkısı sağlayamadı.