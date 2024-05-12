Pratik hakiki nar ekşisi yapımı: Binlerce lira vermeyin! Bunu deneyen tarif aramayacak! Altın tavsiye bakın ne

Pratik Hakiki Nar Ekşisi Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

5 kg kabuklu ekşi nar

1 tatlı kaşığı tuz

5 kg kabuklu nardan yaklaşık 300-350 ml nar ekşisi çıkıyor.

15 kg kabuklu nardan yaklaşık 1 lt nar ekşisi çıkıyor.

(Bu ölçüler yaklaşık ölçülerdir – Nar tanesine ve kaynama süresine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.)

Pratik Hakiki Nar Ekşisi Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

Bütün narlar bıçak yardımıyla bölünür. Ardından kesilen kısım avuç içinde kalacak şekilde tahta kaşık yardımıyla kabuğuna vurularak nar taneleri kabuklarından ayrılır. Bu işlemi geniş çukur bir leğende yapın ki etrafa sıçramasın.

Bu işlem bittikten sonra tüm nar taneleri arada kaçan zar ve kabuklardan iyice temizlenir. Not: Tadının değişmemesi için nar tanelerini zarlardan iyi temizlemelisiniz.

Temizlenen nar taneleri sıkılmaya hazır. Kolaylık olması ve zaman tasarrufu açısından ben robot kullandım. Ama eskilerin usulünü de aktarmak istiyorum. Daha iki yıl önce annemlerle bu şekilde yapmıştık. Tüm nar taneleri genişçe bir leğene aktarılır. Ardından kullanılmamış plastik çizme ile çiğnenir. Bu işi bir kaç kişi birlikte yaparsa, narların suyu kısa sürede daha iyi çıkar.

Robot ile narların suyu çıkana kadar çevrilir. Ardından süzgece alınır. Ve kol kuvvetiyle narlar iyice ezilip süzülerek, suyu çıkarılır.

Süzülen nar suyu genişçe bir tencereye alınır. En az 3-4 saat kaynatılır. Kaynarken üzerindeki köpükleri almayı ihmal etmeyin.

Yoğun, akışkan bir kıvam aldığında nar ekşiniz olmuş demektir. Altını kapatmaya 5 dk kala tuz atılır.

Altı kapatıldıktan sonra soğuyana kadar dinlendirilir. Dinlendikten sonra cam şişe veya kavanozlara doldurularak buzdolabında saklanır.

Artık gönül rahatlığıyla kendi yaptığınız nar ekşisini salatalarınızda, yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

Püf Noktaları:

* Mutlaka ekşi nar kullanılmalı.

* Yoğun bir kıvam aldığında (pekmez kıvamı) ocaktan alınmalı.

* Tadının değişmemesi için nar taneleri zarlardan iyi temizlenmeli. Bu beyaz kısımlar acı tadı verir.

* Nar suyu asitli olduğu için kaynatırken demir ve alüminyum kaplar kullanılmamalı. Tadının bozulmaması için çelik tencere kullanılmalı.

* Nar ekşisine tuz atılmasının sebebi mayalanmasını engellemektir. Tuz atılmazsa mayalanma devam eder ve şarap olmaya başlar.

Afiyet Olsun

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