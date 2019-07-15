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Pozantı’da 18 Yaş Altı Okçuluk Şampiyonası

Adana’nın Pozantı ilçesinde, Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Gençler Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:50
Pozantı’da 18 Yaş Altı Okçuluk Şampiyonası

Adana’nın Pozantı ilçesinde, Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Gençler Türkiye Şampiyonası düzenlendi.


Ev sahipliğini Adana Valiliği, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Pozantı Kaymakamlığı, Pozantı Belediyesi, Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü, Kabac Hatun Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, Dokuz Tuğ Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği, TÜGVA Adana İl Başkanlığı ve Okçular Vakfı’nın yaptığı şampiyonaya 46 ilden 350 sporcu katıldı. Şampiyonada gün boyunca genç erkekler, genç bayanlar, yıldız erkekler, yıldız bayanlar, karma minikler, menzil ve takımlar olmak üzere 7 farklı kategoride müsabakalar düzenlendi.


Kamp havasında yapılan yarışmalarda 2 gece 3 gündüz Belemedik Vadisinde çadırlar kuruldu. Geceleri bilgi yarışması, halat çekme gibi oyunlar oynanırken aynı zamanda kamp ateşinde bağlama ve gitar eşliğinde şarkı ve türküler söylendi.


Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, TÜGVA Adana İl Başkanı Emrah Sancar, Adana Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel, Pozantı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, Çukurova Öğretmenler Derneği Başkanı ve İlim Yayma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İbiş’de katıldı.


Müsabakaları yöneten ve aynı zamanda Adana’nın geleneksel ve atlı okçuluktaki ilk antrenörü olan Erhan Uzman, "Peygamber efendimizin sünneti,atamız Metehan ve sonraki büyüklerimizin emaneti olan geleneksel Türk okçuluğunu olması gereken noktadan daha yükseğe koyabilmek adına bir etkinlik icra ettik. Federasyon başkanımız ve devletimizin de destekleri ile Türkiye’de bir ilk ile organizasyonumuzu tamamladık. Devam eden süreçte farklı plan ve projelerle milletiniz ve camiamıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:50
  1. doğa

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