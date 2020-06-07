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Ekonomi

Poyraz Berkay Matoğlu; “Topraktan senetle ev alma fırsatı sunuyoruz”

İnşaat sektöründe Türkiye’nin önemli markalarında EMAY Grup yöneticisi Poyraz Berkay Matoğlu, firma olarak ev sahibi olmak isteyenlere topraktan senetle ev alma fırsatı imkanı sunduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 12:07:42 -
Poyraz Berkay Matoğlu; “Topraktan senetle ev alma fırsatı sunuyoruz”

İnşaat sektöründe Türkiye’nin önemli markalarında EMAY Grup yöneticisi Poyraz Berkay Matoğlu, firma olarak ev sahibi olmak isteyenlere topraktan senetle ev alma fırsatı imkanı sunduklarını açıkladı.


Genç işadamı, Eyüp Sultan’da Emay Group İnşaat adına hayata geçirdiği 4’üncü projesine özel satış kampanyası hazırladı. Topraktan senetle ön satışa çıkacaklarını söyleyen Poyraz Berkay Matoglu, müşterilerine önemli yatırım avantajı sunacaklarını vurguladı. Matoğlu, projeye dahil olanların 50 bin TL peşinatla veya yüzde 5 peşinatla ev sahibi olacağına dikkat çekti.


Eyüp Sultan’da ulaşılabilir fiyatla lüks yaşam vaat ettiklerini söyleyen Matoğlu; "Eyüp Sultan’ın merkezinde yer alan projemizi 12 ayda teslim etmeyi öngörüyoruz. Topraktan en uygun fiyatla ev sahibi olacak müşterilerimize elden senetle ödeme kolaylığı sunuyoruz" dedi.

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