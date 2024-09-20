Pötibör bisküvinin doğum gününe kutlama!

Murat Ülker bugün Türkiye’nin en zengin isimleri arasında, dev bir holdingi yönetiyor. Ülker markasını kuran babası Sabri Ülker ve amcası Asım Ülker’den miras olarak, markayı var eden çok önemli bir mirası da devraldı. O da Ülker’in tanınmasını sağlayan Pötibör bisküviydi. Murat Ülker, bu yıl 80 yaşında olan Pötibör’ün doğum gününü sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak kutladı.

LEZZETİ 80 YIL ÖNCEKİ GİBİ

Murat Ülker mesajında şöyle yazdı:

“Tam 80 yıl önce, 1944 yılında, Eminönü Nohutçu Han’da başladı bu serüven. Babam Sabri Ülker ve amcam Asım Ülker, sadece birkaç çalışanıyla birlikte ilk pötibör bisküviyi elleriyle hazırlayıp fırına sürdüklerinde tek hayalleri vardı; herkesin damağında unutulmaz bir tat bırakmak. O günlerde mütevazı imkanlarla yola çıkıldı ama o hayal, bugün milyonların kalbinde yer buldu, her milletten insanın mutluluğu oldu. Kimi zaman bir çay yanında, kimi zaman ise dünya annelerinin meşhur mozaik pastalarında kendine yer buldu. Maşallah, bugün hala pötibörün lezzeti 80 yıl önceki gibidir. Pötibör, geçmişten bugüne gelen zamansız bir lezzet olarak tüm dünya tüketicilerini mutlu etmeye devam ediyor. Nice 80 yıllara pötibör”