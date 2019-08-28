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Potada Dünya Kupası'nı 49 yıldır ev sahibi kazanamıyor

- FIBA Dünya Kupası'nda evinde en son 1970 yılında Yugoslavya mutlu sona ulaştı- Bugüne dek düzenlenen 17 şampiyonanın sadece 3'ünde ev sahibi takımlar şampiyonluk kazandı, 14'ünde diğerleri kupayı kaldırdı- Kupada Arjantin, Brezilya ve Yugoslavya, seyircisi önünde şampiyonluk yaşayan takımlar oldu

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:20
Potada Dünya Kupası'nı 49 yıldır ev sahibi kazanamıyor

İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nı 49 yıldır ev sahibi takım kazanamıyor.

Organizasyon ilk kez 1950'de Arjantin'de düzenlenirken, ev sahibi ekip kupayı kazanma başarısı gösterdi. 1963'teki Dünya Kupası'nı ev sahibi Brezilya elde ederken, 1970'te mutlu sona ulaşan Yugoslavya, ev sahibi ekipler adına son kupayı kaldırdı.

Yugoslavya'nın şampiyonluğunun ardından düzenlenen son 11 şampiyonada ev sahibi takımlar kupayı kaldırmayı başaramadı.


- Ev sahipleri 5 kez final oynadı


Kupada ev sahibi takımlar 5 kez final oynayabildi.

Arjantin, Brezilya ve Yugoslavya, ev sahibi ülke olarak finalde rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.

Kupaya 1954'te ikinci kez ev sahipliği yapan Brezilya, ABD'ye mağlup olarak ikinci oldu.

Türkiye de ev sahibi ülke olarak final oynama başarısı gösteren takımlar arasında yer aldı. Türkiye, 2010 Dünya Kupası'nda ABD ile İstanbul'da oynadığı final maçını 81-64 yitirerek gümüş madalyada kaldı.


- İlk 5 şampiyona Amerika kıtasında yapıldı


1950-1967 yıllarında yapılan ilk 5 Dünya Şampiyonası Amerika kıtasında gerçekleştirildi.

Bu ilk 5 organizasyona Brezilya iki kez ev sahipliği yaparken; Arjantin, Şili ve Uruguay ise birer kez katılımcıları konuk etti.


- Amerika kıtası dışındaki ilk organizasyon Yugoslavya'da


Amerika kıtası dışındaki ilk kupa organizasyona ise 1970'te Yugoslavya ev sahipliği yaptı.

Kupaya Arjantin, Brezilya ve İspanya ikişer kez ev sahipliği yaparken; Şili, Uruguay, Yugoslavya, Porto Riko, Filipinler, Kolombiya, Kanada, Yunanistan, ABD, Japonya ve Türkiye birer kez düzenledi.


- Asya kıtasında 3. kez yapılacak


Kupa maçları Asya kıtasında 3. kez gerçekleştirilecek.

Bu kıtadaki ilk Dünya Kupası'na 1978'de Filipinler ev sahipliği yaparken, 2006'daki organizasyon Japonya'da oynandı.

Asya kıtası ülkelerinden Çin ise tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.


- Ev sahipleri ve şampiyonlar


Bugüne dek yapılan 17 şampiyonanın ev sahipleri ve şampiyonlar şöyle:

YılYerŞampiyon
1950ArjantinARJANTİN
1954BrezilyaABD
1959ŞiliBREZİLYA
1963BrezilyaBREZİLYA
1967UruguaySSCB
1970YugoslavyaYUGOSLAVYA
1974Porto RikoSSCB
1978FilipinlerYUGOSLAVYA
1982KolombiyaSSCB
1986İspanyaABD
1990ArjantinYUGOSLAVYA
1994KanadaABD
1998YunanistanYUGOSLAVYA
2002ABDYUGOSLAVYA
2006JaponyaİSPANYA
2010TürkiyeABD
2014 İspanya ABD


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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:20
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Arjantin
  3. Basketbol
  4. Brezilya
  5. türkiye
  6. Yugoslavya

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