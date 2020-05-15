  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri

Kamuda idari izin bitti mi, ne zaman bitecek? İdari izin genelgesi detayları neler? İşte genelge maddeleri...

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu
için kalan
Aktüel

Postacılardan anlamlı teslimat

PTT Çalışanları Derneği üyeleri Kırşehir’in Kaman ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere zarflar içerisinde hediye çeki taşıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:27:38 -
Postacılardan anlamlı teslimat

PTT Çalışanları Derneği üyeleri Kırşehir’in Kaman ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere zarflar içerisinde hediye çeki taşıdı.


Yapılan anlamlı teslimat hakkında konuşan PTT-DER Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Tokluoğlu, ailelerin ihtiyaçlarının fazla olmasından dolayı her ailenin kendi ihtiyacını karşılaması adına hediye çeki taşıdıklarını söyledi. PTT-DER üyelerinin bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri en iyi bilen kişiler olduğunu belirten Tolga Tokluoğlu, "Türkiye’nin 4 bir yanındaki postacılarıyla gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit ettik ve onların kapılarına hediye çekleri bırakıyoruz. İçlerinde para yüklü alışveriş kartları var ker ailenin ihtiyacı farlı olduğu için hazırkumaya paketi bırakmak istemedik. Bu sebeple hediye çeki bırakıyoruz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.


PTT-DER, Kırşehir’de başlatılan faaliyetlerini Türkiye geneli ile birlikte yurt dışında da aktif olarak sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı