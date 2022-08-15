Poşetleri doldurup çıktılar, Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda enflasyonunun önüne geçilmesi için verdiği talimatın ardından Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki 30'dan fazla gıda ürününde bugün indirimli satışlar başladı. Türkiye genelinde bin 400 markette uygulanacak indirimlerin Antalya ayağında ise, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki Tarım Kredi Kooperatif marketinde yoğunluk yaşandı. Sabah erken saatlerde kooperatif marketlerine bazı vatandaşlar, pazar arabalarıyla geldi. İndirimin uygulandığı temel gıdalardan bazı vatandaşların fazla fazla alışveriş yaptığı gözlenirken, bazılarının ise fiyatlarda değişme olmadığını ileri sürerek alışveriş yapmadığı gözlendi.

"Başka markete gitsem alamazdım"

Alışveriş yapan vatandaşlardan Gülten Korkmaz, "Temel gıdalarda indirim olmuş. Bütçeme göre şeker, kırmızı mercimek ve çay aldım. 105 TL tuttu, başka markete gitsem alamazdım. Her gün yürüyüşe çıktığımda buraya girmeyi düşünüyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz"

Mahmut Gündal, "İndirimlerden çok memnunuz, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah ona uzun ömür versin" ifadelerini kullandı.

İndirimden memnun olduğunu dile getiren Coşkun Kerim de, "Çok iyi indirim yaptılar. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Sağ olsun var olsun. Diğer marketlere göre çok ucuz" diye konuşurken, 6 kilo şeker alan bir vatandaş da, "Fiyatlar çok güzel" yorumunda bulundu.