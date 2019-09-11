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Poşe yumurta nasıl pişirilir?

Haşlanmış yumurtanın bir çeşidi olan poşe yumurta kolay gibi görünse de aslında pişirme ayarı hassastır. Poşe yumurta nasıl pişirilir sorusu arama motorunda aratılmakta. Peki, poşe yumurta pişirmenin püf noktası nedir? Poşe yumurta nasıl pişirilir? İşte detaylar...

11 Eylül 2019 Çarşamba 22:01
Poşe yumurta nasıl pişirilir?

Haşlanmış yumurtanın bir çeşidi olan poşe yumurta kolay gibi görünse de aslında pişirme ayarı hassastır. Poşe yumurta nasıl pişirilir sorusu arama motorunda aratılmakta. Peki, poşe yumurta pişirmenin püf noktası nedir? Poşe yumurta nasıl pişirilir? İşte detaylar...

Poşe ne demektir?

İngilizceden çevrilmiştir-Haşlanmış yumurta, kaynayan ya da kaynar sıvının tersine, kabuğun dışında, haşlanarak pişirilmiş bir yumurtadır. Bu hazırlama yöntemi yumurtalar için tercih edilir, çünkü kaynar su gibi yüksek sıcaklıklarda pişirilmekten daha hassas bir şekilde pişmiş yumurtalar üretebilir.

Poşe yumurta, basit bir biçimde kabuksuz haşlanmış yumurta olarak tanımlanabilir. Poşe aynı zamanda bazı balıklar ve meyveler için de tercih edilebilir.

Poşe yumurtanın beyazının tam pişmiş olması sarısının ise akışkan olması gerekir. Aklarının dağılmaması en önemli detaylardan biridir.

Yağsız pişmesi nedeniyle, diyet listelerinin de aranan tariflerinden biri olan poşe yumurta, düşük kalorili protein arayanlar için ideal bir alternatif.

 

Poşe yumurta pişirmenin püf noktaları neler?

-- Poşe yumurta için kullanılacak olan yumurtaların tazeliğine dikkat etmelisiniz. Yumurtayı elinize alıp içini salladığınızda içi sallanmıyorsa bu yumurtanızın taze olduğunun işaretidir.

-- Poşe yumurta pişireceğiniz suya biraz tuz ve sirke eklemelisiniz.

-- Yumurtayı pişirirken direkt suya kırmak yerine önce bir kaseye kırmalı sonra yavaşça suya bırakmalısınız.

Poşe yumurta nasıl pişirilir?

Poşe yumurta pişirmek için tencere içine yaklaşık 4 parmak su ilave ederek kaynamaya bırakın. Su kaynadığında altını kısarak fokurdamasını önleyin. İçine yaklaşık 2 kaşık sirke ve biraz da tuz ilave ettikten sonra yumurtaları bir kase içerisinde kırarak yavaşça suya bırakın. 3 dakika kadar pişireceğiniz yumurtayı kevgir yardımı ile çevirerek pişirin. Böylece yumurtanın beyazı dağılmayacaktır. Yuvarlak ve opak bir kıvama gelen yumurtayı kevgirle dikkatlice aldıktan sonra kağıt havlu üzerinde suyunu alıp servise hazır hale getirebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 22:01
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