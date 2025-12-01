Pos tefeciliğinde ABD’li visa ve master var! Halkbank’ı bırak ABD sen kendine bak

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 64. Dünya Borsalar Federasyonu toplantısı mesajında, ‘Kara para aklama, yasa dışı fon transferleri ve manipülatif işlemler küresel piyasalara olan güveni zedeliyor’ derken, Akit kritik bir konuya kapı aralıyor. İran’a uygulanan ambargoya rağmen bu ülkeye altın satarak ticari ilişki yürüten Türkiye’nin devlet bankası Halkbank’a “kara para aklama” ve “dolandırıcılık” davası açan küresel şeytan ABD’nin, Visa ve Master kart üzerinden çok büyük bir küresel dolandırıcılığa göz yumduğu ve ülkemizin milyonlarca dolar zarara uğramasına sebep olduğu ortaya çıktı. Merkezi ABD’de bulunan ve ödeme işlemleri arasında köprü görevi gören Visa ve Maestro’nun (Mastercard), 2022 yılından itibaren Irak, Libya ve Türkiye hattında hayali işlemler karşılığında dönen yasa dışı para trafiğine sebep olan vurgunda aktif rol aldığı öğrenildi. Yasadışı finans ağı oluşturarak yabancı ülkelere ait kredi kartlarıyla Türkiye’deki Pos cihazlarında işlem gerçekleştirerek 1 milyar 300 milyonluk kara paranın aklandığı süreçte kart hareketlerindeki olağandışı artışın tespit edilip, şirketlerin uyarılmasına rağmen, Visa Direct ve Maestro’nun, sistemi bilerek kapatmadığı ve Türkiye’deki cihazları üzerinden yürütülen hayali işlemlere göz yumduğu belirtildi.

Temmuz ayında patlak veren vurguna ilişkin kritik detaylara ulaştık. 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden, Türkiye’deki bazı özel bankalar ve Ozan Pay gibi bazı özel finans kuruluşlarının onayı ve yabancı ülkelere ait kredi kartlar kullanılarak gerçekleştirilen usulsüzlüklere Visa ile Maestro göz yummuş. Yasa dışı yollarla yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yapıldığını fark eden A.H. isimli duyarlı bir vatandaşın, vurgunu fark eder etmez Visa ile Matercard’a ihbar maili attığı ortaya çıktı.

Kasım 2022’de gönderilen mailde, şunlar kaydedildi:

“Türkiye’de yerleşik …..bank, personel ve yöneticileri yüksek komisyonlar ve şahsi çıkar elde etme konusunda anlaştıkları, Türkiye’de yerleşik 35 aktif şirket ile birlikte hareket ederek ‘Suç Gelirlerinin Aklanması’, ‘Terörün Finansmanı’ ve ‘Yolsuzluk’ ile mücadele konularında son derece uluslararası mevzuat düzenleme ve uygulamalarla öngörülen hususlara aykırı teşkil edecek şekilde Libya’dan ve çevre ülkeleri de kapsayacak şekilde, para transferine bir mali yük getirmeyen kart ödeme sistemleri kullanılarak, adına olan Master, Visa ödeme sistemleri kullanılarak, şirketlere sahte altın alış ve satış faturaları düzenlenerek, …..bank’ın daha çok kazanmak için şirketlere temin ettiği imtiyazlı POS makinelerini kullanarak (ödeme sisteminiz) küresel anlamda diğer ülkelere de kayıt dışı nakit akışları sağlayan kayıt dışı finanslar yaratan/ kara para aklayan / pos tefeciliği yapılan bir yapı kurulmuştur. Kurumunuz bu e-posta ile durumdan artık haberdardır, ‘bu sizi derhal ilgili kurumlara bu durumu ve yapılan işlemleri bildirme yükümlülüğü altına sokmaktadır!”

İHBARCIYA GÖZDAĞI

Gönderilen ihbar mailine rağmen Visa ve Maestro’nun soyguna müdahale etmemesi “bilinçli ihmalkârlık” olarak tanımlanırken, skandalın bununla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Türkiye’nin finansal bütünlüğüne doğrudan zarar veren ve kamu zararı oluşturan vurgunu sona erdirmesi gereken Visa ve Mastercard yetkililerinin, aksi bir tavır takınarak rant düzenini ifşa eden A.H. isimli vatandaşı susturmak için kimlik bilgilerini ve ihbar mailinin ekran görüntüsünü Türkiye’de faaliyet gösteren özel bir bankanın yetkililerine ulaştırdığı bildirildi. İlgili banka da, üye işyerlerinin pos cihazlarının bariyerini kaldırarak nakit çekimi işlemini gerçekleştirmelerini sağlayan uyum personelini ikaz etmek yerine, vurgunu ifşa eden A.H.’yi susturmak için apar topar suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran banka avukatları, “Müvekkil banka aleyhine MASAK, OFAC, Mastercard, VISA ve diğer ulusal ve uluslararası kurumlar nezdinde bankamız aleyhinde gerçeğe aykırı isnatlarla ihbarda bulunmuştur” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

